UE se declară pregătită să faciliteze o reluare a negocierilor cu Iranul

21:30

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat în cadrul unei convorbiri cu omologul său francez Emmanuel Macron, că războiul din Ucraina este o and #39;consecinţă directă a politicii statelor occidentale and #39;, considerând, de asemenea, că un acord de pace trebuie să fie and #39;pe termen lung and #39;, aceasta fiind prima lor convorbire din 2022.