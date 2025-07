Accident pe Pârtia Borşa. Un tânăr a ajuns la spital după ce s-a rostogolit cu maşina de teren

17:10

O serie de atacuri misterioase asupra unor petroliere zguduie industria maritimă, alimentând speculații că exploziile ar face parte dintr-o campanie de sabotaj sponsorizată de un stat, relatează Financial Times, făcând trimitere la Ucraina. Cinci nave au fost afectate de explozii provocate de mine navale, la scurt timp după ce au vizitat porturi rusești în acest an. Este vorba de mici dispozitive care se ataşează manual de corpul navei, sub linia de plutire.