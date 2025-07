Indicele S&P 500, la un nou record

07:10

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că unii dintre directorii companiilor din subordine ”şi-au betonat contractele pe Ordonanţa 109, […] The post Radu Miruţă, despre directorii companiilor din subordinea Ministerului Economiei: Unii şi-au betonat contractele, au mimat o selecţie, au făcut un contract cu indicator de performanţă extraordinar de jos / Am ac de cojocul acelor oameni appeared first on Financial Intelligence.