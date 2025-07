Victor Negrescu, înaintea reuniunii Consiliului ECOFIN: România trebuie să propună măsuri financiare sustenabile

18:10

Potrivit unui proiect de lege, din anul școlar 2025-2026 clasele de învățământ preuniversitar ar putea deveni mai aglomerate. Proiectul ar urmă să modifice Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Documentul propune creșterea numărului de elevi din toate ciclurile de învățământ, adăugând câte doi elevi în plus la media claselor. Totuși, proiectul are limite minime și maxime […] Articolul Toate clasele, de la grădiniță și până la liceu, vor avea câte 2 elevi în plus, de anul școlar viitor apare prima dată în PS News.