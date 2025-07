Calendar admitere la facultate pentru anul școlar 2025-2026. Perioada înscrierilor pentru licență și master

21:30

Asociaţia Pro Infrastrcutură transmite, miercuri, că metroul uşor clujean „e-n plop şi plopu-n aer”, întrucât nu are nici finanţare asigurată, nici proiect tehnic finalizat, deci nici autorizaţie de construire. În plus, organizaţia apreciază ca fiind „îngrijorător” faptul că Primăria Cluj-Napoca nu are capacitatea de a gestiona investiţiile majore. De asemenea, antreprenorul general Gülermak, care a primit un avans de peste 230 de milioane de euro, a cumpărat două utilaje care sapă tunelurile, dar acestea „zac dezasamblate”.