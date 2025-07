VIDEO | O să avem Big Brother la gunoi în Sectorul 3, anunță dl. Negoiță. „Se montează camere în zona pubelelor, nimeni nu scapă dacă nu colectează selectiv”

18:40

Unul dintre cele mai așteptate festivaluri din această vară, Beach, Please!, începe de astăzi. Distracția de pe litoral are loc vreme de 5 zile, în perioada 9 – 13 iulie 2025. În acest context, organizatorii […] Articolul Beach, Please! a început la Costinești. Numeroși bucureșteni sunt deja în „orașul” de la malul mării. Mâine se pun în vânzare biletele pentru ediția din 2026 apare prima dată în B365.