Echipa de fotbal CFR Cluj l-a achiziţionat pe atacantul gambian Muhammed Badamosi

22:10

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, spune că echipa sa mai are de muncit şi că nici adversarii din cupele europene nu sunt la capacitate maximă.„Nu ştiu care erau aşteptările dv, dar noi şi în primul amical am condus cu 3-1 şi am fost egalaţi la 3. Citește mai departe...