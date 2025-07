Rezultatele LOTO de duminică, 13 iulie 2025 — Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

17:40

Dana Budeanu a reacționat după incidentele de la Beach, Please!. Creatoarea de modă a repostat un mesaj scris anul trecut în care vorbește despre pericolele cu care se confruntă tinerii la asemenea evenimente.Ediţia din acest an a festivalului Beach, Please! (9-13 iulie) a ajuns la final. Citește mai departe...