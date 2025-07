Nicuşor Dan, despre pensiile magistraţilor: „O greşeală uriaşă a politicului”. Ce spune despre acuzațiile CSM

15:50

Noua șefă CCR este Simina Tănăsecu care are un salariu de 47.000 lei salariu. Până la începutul anului, era singurul judecător CCR care nu avea pensie specială. În aceste condiții, tăierea și reforma pensiilor speciale are mai mari șanse să treacă la CCR. Simina Tănăsescu este noul președinte al Curții Constituționale. Simina Tănăsescu îi ia […]