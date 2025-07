700 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații la conducte

05:10

Am avut parte de câteva zile cu temperaturi plăcute în București, începând de miercuri, însă vremea se încălzește în acest weekend, 12 – 13 iulie 2025. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) are prognoza pentru Capitală, […]