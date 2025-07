De ce să bei un pahar de apă înainte de somn, potrivit cercetătorilor. Cum ajută organismul, de fapt

11:40

Vicepremierul chinez, He Lifeng, principalul negociator comercial cu Statele Unite, a avertizat, miercuri, cu privire la „turbulențele și transformările” care se desfășoară la nivel mondial. „Unele țări interferează cu piața sub pretextul reducerii riscurilor, utilizând măsuri precum impunerea de taxe vamale”, a declarat He Lifeng, făcând referire la președintele SUA, Donald Trump. „Schimbările mondiale inedite […]