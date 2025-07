13 ruși au murit și alți 20 au fost răniți, după ce autobuzul care-i transporta de la o mină s-a prăbușit într-o râpă

08:00

Gruenbaum a făcut cereri similare pentru informații despre contractele SpaceX către Administrația Națională Aeronautică și Spațială și aproape o jumătate de duzină de alte agenții federale, potrivit unui oficial al administrației. Foile de calcul, cunoscute sub numele de „fișe de evaluare", includeau valoarea contractelor SpaceX și dacă un concurent ar putea face aceeași treabă mai eficient, a spus acest oficial.În loc să rezilieze contractele SpaceX după analizarea datelor, oficialii Casei Albe și ai agențiilor, inclusiv cei de la Pentagon, au stabilit că majoritatea contractelor erau vitale pentru misiunile Departamentului Apărării și ale NASA, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Una dintre aceste persoane a declarat că unele contracte SpaceX ar putea face obiectul unei examinări continue.Președintele SpaceX, Gwynne Shotwell, s-a întâlnit cu oficiali ai Casei Albe în ultimele săptămâni, în timp ce examinarea era în curs, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune.Administrația președintelui american Donald Trump a luat în considerare rezilierea contractelor cu SpaceX după conflictul public dintre Donald Trump și Elon Musk, relatează The Wall Street Journal.