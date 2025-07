Fără bariere. Fără secrete. Doar investiții transparente și control deplin

12:10

Android 14 rafinează framework-ul Drag-and-Drop, înlocuind vechiul clipboard cu o mișcare continuă care păstrează formatarea și contextul. Înainte de a începe, mergi la Settings → System → Gestures și confirmă că „Swipe up on Home” este ON; gestul e necesar pentru accesul rapid la Recents în timpul drag-ului. Deschide aplicația sursă (Chrome, PDF Viewer, Notes), selectează pasajul dorit, apoi menține apăsat: textul se ridică ușor, devine translucid și telefonul emite o vibrație scurtă – semnalul că frag­mentul e ancorat.