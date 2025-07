Dolj: Tânăr, reţinut după ce a violat două fete, de 10 ani şi 12 ani/ El este acuzat şi că a dezbrăcat o fetiţă de şase ani şi a lovit un băiat de nouă ani

10:00

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, marţi, percheziţii la cinci adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Constanţa, una fiind sediul unei instituţii publice. Descinderi au loc inclusiv la locuinţa lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru şi la un complex din Mamaia unde el era cazat, într-un dosar în care şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) este suspectat că a avertizat un hotel din Sinaia despre un control. Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei. ”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el. Piedone a susţinut că i-a deranjat pe mulţi prin controale. ”Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a arătat el.