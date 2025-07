FCSB, învinsă de Shkendija în prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor

00:00

Cînd, în primele zile ale and #8221;Noii Ere Trump and #8221; am spus (Bursa, 29 ianuarie, and #8221;Dumnezeu, haosul şi Trump and #8221;) că acest mandat va fi caracterizat de un singur cuvînt, haos, nu am dat în bobi, nici nu m-am bazat pe cine ştie ce intuiţii, nici nu am dat glas unor temeri sau aprehensiuni abisale.