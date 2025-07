Criminalul din Mureș, Emil Gânj, de negăsit de 16 zile. Polițiștii îl caută în continuare cu DRONE și câini

13:10

Elon Musk a deschis primul său restaurant – The Tesla Diner, „deschis de acum și pentru totdeauna”, la Hollywood. Va fi primul din lanțul de restaurante pe care miliardarul le va deschide. Inaugurarea restaurantului cu forma unei farfurii zburătoare s-a sincronizat cu lansarea filmului retro-futuristic cu supereroi „The Fantastic Four: First Steps” (produs de Marvel […]