UE și SUA se îndreaptă spre un acord privind tarifele de 15%, afirmă diplomații UE

17:30

Vânzarea de pachete minoritare de 5% din companiile cu capital majoritar de stat (Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz etc.) este […] The post Vânzarea de pachete minoritare de 5% din companiile cu capital majoritar de stat (Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz etc.) este legală și posibilă; Măsura poate contribui semnificativ la consolidarea bugetară și creșterea PIB (Gabriel Grădinescu) appeared first on Financial Intelligence.