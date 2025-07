ULTIMA ORĂ Agenția S&P menține perspectiva ratingului României la negativă în pofida măsurilor Guvernului Bolojan, dar nu ne duce la junk

16:00

Bulgaria are cea mai mică datorie publică din întreaga Uniune Europeană, 23,9% din PIB, potrivit datelor Eurostat pentru primul trimestru al anului 2025. România e la mijlocul clasamentului, cu o datorie publică de 55,9% din PIB, dar țara noastră are unul din cele mai rapide ritmuri de creștere – o accelerare cu 4,1% în primul trimestru din acest an.