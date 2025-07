VIDEO Standard & Poor’s menține ratingul României – „Primul pachet de măsuri fiscale are o mare problemă!”

14:00

Intr-un moment in care guvernul condus de Ilie Bolojan anunta un val de masuri economice radicale – de la taieri de salarii si sporuri in sectorul public, la eliminarea sinecurilor, majorarea TVA si restructurarea aparatului administrativ –, societatea romaneasca se afla din nou in fata unui test de echilibru intre necesitatea reformelor si riscurile sociale […] Articolul Sebastian Lazaroiu: În România nu vor mai exista partide de peste 25%, partide dominante apare prima dată în PS News.