România care creşte în afara graniţelor: Peste 15% dintre românii stabiliţi în ţările din UE au sub 15 ani

Unu din şase români plecaţi în afara graniţelor în UE are sub 15 ani „Ei se integrează în sistemul acela cu tot ceea ce înseamnă: şcoală, prieteni, obiceiuri culturale, limbă. Posibilitatea ca ei să se întoarcă în ţară este foarte mică, mult mai mică decât în cazul adulţilor“ Româncă din Austria: „În România nu vrem să ne […] Articolul România care creşte în afara graniţelor: Peste 15% dintre românii stabiliţi în ţările din UE au sub 15 ani apare prima dată în PS News.

