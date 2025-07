Emisarul american Steve Witkoff anunţă eşecul negocierilor de la Doha pentru încetarea focului în Gaza

15:30

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a îndemnat la and #8221;soluţii adevărate and #8221; în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi China, care se află într-un and #8221;moment crucial and #8221;, după ce preşedintele chinez Xi Jinping a cerut, într-un summit cu liderii Uniunii Europene, la Palatul Poporului din Beijing, la o consolidare a încrederii reciproce.