Moscova critică România după incidentul cu avioanele ucrainene: „Le este mai ușor să numere avioanele străine de pe cerul lor și să se prefacă că totul e în ordine”

10:50

Un nou studiu sugerează că virusul hepatic C (HCV) ar putea juca un rol în tulburări psihice precum schizofrenia, tulburarea bipolară și depresia majoră. Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins (SUA) au descoperit urme genetice ale virusului în învelișul protector al creierului, în cadrul unui studiu realizat pe mostre de țesut cerebral post-mortem. În total, … The post Virusul hepatic C, legătură cu depresia și tulburarea bipolară? Ce-au descoperit oamenii de știință appeared first on spotmedia.ro.