Temperatură record de 50,5°C, înregistrată în Turcia

16:20

Laszlo Tokes, președintele Consiliului Național Maghiar al Transilvaniei, a spus, în timpul discursului său de sâmbătă, de la Băile Tușnad, că „Transilvania trebuie să rămână sub stăpânire românească, dar sub autonomie maghiară”. „Transilvania trebuie să rămână sub stăpânire românească, dar sub autonomie maghiară. Trebuie să existe o lege a minorităților. Al treilea subiect de pe agenda speratului dialog româno – maghiar este […] Articolul Declarații provocatoare la Tușnad. Laszlo Tokes: „Transilvania sub stăpânire românească, dar sub autonomie maghiară” apare prima dată în PS News.