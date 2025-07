Dan Petrescu a vorbit despre transferul lui Marius Ștefănescu la CFR Cluj: „Ținând cont că Mohammed Kamara s-a accidentat...”

19:00

Here we go: Luis Diaz (28 de ani) este noul jucător al lui Bayern Munchen. Nemții le-au plătit celor de la Liverpool 75 de milioane de euro! Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.Columbianul va juca în următorii 4 ani în Bundesliga, iar în cursul zilei de luni va efectua vizita medicală și va fi prezentat la noua echipă. ...