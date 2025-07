Masacru in Manhattan: patru persoane, inclusiv un ofiter de politie, au fost ucise de un barbat inarmat, care s-a sinucis ulterior

17:40

Taxele vamale de 15% la exporturile europene au un impact direct limitat asupra Romaniei, in conditiile in care exporturile tarii noastre in SUA reprezinta sub 3% din totalul exporturilor, canalul indirect de transmisie fiind mai important in acest caz, sustine Iulian Lolea, macroeconomist in cadrul Confederatiei Patronale Concordia. ‘Recent, a fost incheiat un acord privind...