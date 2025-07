VIDEO Gabriela Folcuț, Director Executiv ARB: Băncile nu vor cere niciodată informații privind parolele de acces la contul bancar!

17:00

Deficitul bugetar s-a situat la 3,68% din PIB, 69,8 miliarde lei, pentru primele șase luni din acest an, față de 3,62% din PIB, 63,67 miliarde lei, în primele șase luni ale anului trecut. Situația bugetară este una complicată în acest an, finanțale statului pentru prima jumătate din an fiind într-o situație similară cu cea de anul trecut, când pentru întreg anul, deficitul s-a situat la 8,65% în termeni cash și 9,3% în termeni ESA (standardul UE).