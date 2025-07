Piața de asset management din România a depășit pragul istoric de 1 milion de investitori

12:50

Scumpirile din ultimul an şi instabilitatea economică i-au determinat pe români să adopte o atitudine mai conservatoare faţă de cheltuielile neesenţiale, inclusiv vacanţele. Potrivit unui sondaj realizat de tbi bank, la nivel naţional, peste 75% dintre români afirmă că îşi vor finanţa concediul din acest an exclusiv din economiile personale. Aproape două treimi dintre români (64,5%) spun că în 2025 vor merge într-o singură vacanţă sau, cel mult, în două, iar peste 16% declară că nu îşi vor permite nicio vacanţă în acest an, scrie News.ro.