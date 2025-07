Reacţia lui Prunea după ce s-a aflat echipa de start a FCSB-ului cu Shkendija: “Asta e surpriza pentru mine”

21:10

FCSB se va lupta miercuri pentru calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, iar în fața campioanei va sta Shkendija. Echipa lui Elias Charalambous trebuie să întoarcă avansul de un gol câștigat de nord-macedoneni după primul meci al "dublei", după succesul cu 1-0. Duelul dintre FCSB și Shkendija are loc mâine, 30 iulie, de […] "Știm că va fi dificil să o eliminăm". Antrenorul lui Shkendija a prefațat returul cu FCSB din preliminariile UCL