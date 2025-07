Cel puţin 14 morţi şi zeci de răniţi în Fâşia Gaza în tiruri israeliene în apropierea unor centre de distribuire a ajutoarelor umanitare

16:50

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că va impune de la 1 august un tarif de 25 % pentru mărfurile din India, plus o taxă suplimentară nespecificată din cauza faptului că India cumpără petrol şi armament rusesc, ceea ce reprezintă o lovitură pentru a cincea cea mai mare economie din lume, relatează Reuters şi The Associated Press.