Gigi Becali dezvăluie „singurul lucru pe care mi-l reproșez” după eliminarea din Ligă: „Poate era altceva...”

Marius Croitoru (44 de ani), antrenor care a înfruntat-o pe Shkendija în perioada când era la FC Botoșani, a comentat în studioul GSP Live Special prima repriză a duelului cu FCSB.La pauză scorul era 1-1. Cisotti a deschis scorul, iar Latifi a egalat pentru nord-macedoneni. Marius Croitorul l-a găsit vinovat pe David Miculescu. Marius Croitoru, după prima repriză din FCSB - Shkendija„Da, putem spune, am fost jucător la FCSB. Eu consider că am jucat la Steaua. Așa se numea. ...