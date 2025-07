Trump lovește India și Brazilia cu noi tarife și sancțiuni

08:30

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite vor începe să impună tarife și alte sancțiuni împotriva Rusiei în termen de 10 zile, dacă Moscova nu face pași concreți spre încheierea războiului din Ucraina. „Vom impune tarife și diverse alte măsuri", a spus liderul de la Washington, subliniind că nu a primit niciun …