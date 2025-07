De ce sancțiunile nu-l înfrâng pe Putin. Aspectul-cheie ignorat de Occident. Armand Goșu: „Atunci va avea loc un colaps”

22:40

La doar o zi după ce a lansat un nou avertisment la adresa Rusiei, președintele american Donald Trump a admis public că nu este sigur de impactul real al sancțiunilor economice impuse Moscovei. Declarațiile au fost făcute în timpul unei discuții informale cu jurnaliștii, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, și au fost preluate de The New York Times.