“Nu suntem echipă de liga a doua”. A eliminat FCSB-ul din preliminariile UCL și a atacat conducerea campioanei

15:20

David Popovici a reuşit o nouă performanţă uriaşă la Campionatele Mondiale din Singapore. Cel poreclit Rechinul s-a calificat în finala probei regine de la 100 de metri liber chiar dacă nu a câştigat semifinala. Americanul Jack Alexy a reuşit cursa carierei şi l-a depăşit pe campionul român. David Popovici a reuşit însă o performanţă colosală. […] The post Reuşita uriaşă a lui David Popovici! E pentru prima oară când are o asemenea performanţă în bazin acoperit appeared first on Antena Sport.