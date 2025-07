Honda Prelude revine după 24 de ani VIDEO

19:00

Textul „mâlos” apare adesea pe ecrane 4K la scalare nativă 150 %–175 %. Problema combină un bug DirectWrite cu driverul GPU. Pentru a readuce claritatea, deschide Opera → Settings → Advanced → System și debifează Use hardware acceleration when available. Închide și repornește browserul; Opera va folosi fallback software și textul ar trebui să redevină clar.