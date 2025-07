Acord UE-SUA: Franţa a fost “un pic singură”, regretă premierul francez

08:10

I. Un prim semestru solid în materie de activitate comercială Soldul net al creditelor (inclusiv finanțarea prin leasing): […] The post Rezultate BRD în primul semestru 2025: Profit net de 764 milioane RON, +10% față de S1 2024, ROE de 16% in S1 2025 appeared first on Financial Intelligence.