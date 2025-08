Băncile din UE pot face faţă unei recesiuni provocate de un război comercial global, arată testul de stres al EBA

22:20

O asistentă medicală suspectată de agresiuni sexuale asupra unor bebeluşi la spitalul din Montreuil, suburbie din nord-estul Parisului, a fost pusă sub acuzare sâmbătă, fiind urmărită penal pentru „agresiuni sexuale asupra unor minori cu vârsta sub 15 ani şi captarea de imagini cu caracter pedopornografic”. Partenerul său, reţinut pentru „agresiuni sexuale prin instigare”, a fost de asemenea pus sub acuzare pentru „complicitate la agresiuni sexuale asupra minorilor sub 15 ani”, a anunţat parchetul din Bobigny, scrie Le Figaro.