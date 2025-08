UE vrea să sancționeze China pentru ajutorul acordat Rusiei, și anume furnizarea de motoare pentru drone

09:20

Glovo extinde în Constanța proiectul Next Generation Sustainable Electric-Vehicle Ecosystem for Delivery, în parteneriat cu Uny (fost E-Mobility Rentals) și Kaufland România. Demersul, finanțat cu sprijinul EIT Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European pentru Inovație, organism al Uniunii Europene, este dedicat livratorilor și are ca obiectiv dezvoltarea unei rețele integrate de stații pentru încărcare și schimb rapid al bateriilor, susținând astfel electrificarea flotelor urbane, în special în segmentul livrărilor last-mile.