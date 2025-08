De ce coarnele rinocerilor sunt injectate cu izotopi radioactivi

12:20

Contribuția diferitelor ramuri economice la formarea Produsului Intern Brut (PIB) al României în 2024 relevă gradul relativ redus de sofisticare al economiei. Printre cele mai importante concluzii ale comparației surselor de formare a PIB-ului cu situația din alte state europene se numără: România are a treia cea mai mare pondere a agriculturii la formarea PIB … The post Structura economiei românești – o fotografie comparativă cu statele UE: Contribuția principalelor sectoare la formarea PIB appeared first on spotmedia.ro.