Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă

08:30

Viitorul lui Ianis Hagi este în continuare sub semnul întrebării, după ce fiul „Regelui” a rămas liber de contract. Ianis a fost propus mai multor cluburi de top în această vară, dar s-a lovit de refuz peste refuz. Din informațiile noastre, ultimul club care l-a refuzat pe Ianis a fost Werder Bremen. Agenții săi l-au … The post Ușă închisă pentru Ianis Hagi: Clubul care l-a refuzat pe român appeared first on spotmedia.ro.