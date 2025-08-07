Statele Unite înţeleg mai clar condiţiile Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina (Marco Rubio)

19:00

Episodul I Deci, am fost o generaţie care eram avidă de cunoaştere şi de de dispute din acestea pe care nu le rezumam la ceea ce se vehicula pe plan general şi în presă, ci căutam să dăm substanţă în dezbaterile noastre. (Ion Iliescu) Comentarii realizate de Balaci Alexandru Eduard Scurtă biografie Ion Iliescu s-a […]