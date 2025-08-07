Nu, Canada nu îşi va vaccina cetăţenii „din aer”
Rador, 7 august 2025 08:30
Un zvon care a circulat în anii pandemiei a fost din nou diseminat în presă şi pe reţelele sociale. Se vorbeşte despre pulverizarea în aer a unui vaccin anti-COVID prin inhalare, pregătit de cercetătorii canadieni. Informaţia este falsă. CONTEXT Active News a publicat pe 4 august 2025 un articol cu titlul: „AeroVax: Când Bill Gates […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Autorităţile de la Casa Albă au anunţat că Apple a promis investiţii suplimentare de încă 100 de miliarde de dolari în SUA. Gigantul tehnologic anunţase deja că va investi o jumătate de trilion de dolari în următorii patru ani. Anunţul oficial va fi făcut astăzi, la un eveniment oficial […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Realizator: Cristian Bâcâin – Informaţiile din trafic acum: sunt probleme pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi, unde se circulă pe un singur fir. Acolo s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un biciclist. Dalia State, de la Centrul […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Realizator: Cristian Bâcâin – România a activat în premieră mecanismul european RESTORE de intervenţii rapide în caz de dezastru pentru situaţia din judeţele Suceava şi Neamţ. Viiturile şi furtunile puternice de la finalul lunii trecute au distrus 41 de locuinţe şi au avariat aproape 700 în Suceava, iar alte […]
Une rumeur qui circulait pendant les années de pandémie a été relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. On parle de pulvériser dans l’air un vaccin anti-COVID par inhalation, préparé par des chercheurs canadiens. L’information est fausse. CONTEXTE Active News a publié un article le 4 août 2025 intitulé : « AeroVax : Quand Bill Gates […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Administrația Militară Regională Sumi raportează că, în urma unor atacuri efectuate de ruşi în seara zilei de miercuri, un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost rănit, iar cel puțin şapte case au fost avariate. În Sumi, atacul a afectat grav cartierul Kovpakivsk, unde au fost avariate […]
Organizarea funeraliilor de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu a provocat tensiuni în coaliţia de guvernare # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Organizarea funeraliilor de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, principalul personaj al tranziţiei postdecembriste şi acuzat în dosarele Revoluţiei şi Mineriadelor, evenimente în care au murit oameni, a provocat tensiuni serioase în coaliţie. Liderii PSD s-au supărat pe cei ai USR, după ce aceştia s-au opus instituirii doliului naţional. […]
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie Zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte al României Ion Iliescu, decedat marţi 5 august 2025. Se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu naţional pe teritoriul naţional şi la misiunile diplomatice ale României * Programul funeraliilor de stat: ora 9:00 – 9:50 – Sosirea invitaţiilor – la […]
Acum 161 de ani (1864) era înfiinţată Primăria oraşului Bucureşti, după modelul francez. Prin aplicarea noii Legi comunale a domnitorului Alexandru Ioan Cuza – prin care Bucureştiul a fost declarat „Comuna urbană a judeţului Ilfov” -, vechiul sfat orăşenesc este înlocuit cu un Consiliu comunal, iar în locul „Magistratului” se instituie Primăria. Practic, fostul preşedinte […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Steagul naţional este arborat în bernă la toate instituţiile şi autorităţile publice, în aeroporturi, gări şi autogări, la sediile partidelor şi ale sindicatelor. Este zi de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, ce va înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Taxele comerciale impuse de Statele Unite intră în vigoare joi pentru zeci de ţări, printre care cele din UE, Africa de Sud, Japonia şi Coreea de Sud. Miercuri, India a primit încă o taxă de 25% pentru achiziţionarea petrolului rusesc. Aceasta va ajunge astfel la un total de 50% […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Au fost furtuni miercuri seară în nord-estul ţării. Meteorologii au emis avertizări de fenomene severe imediate în mai multe judeţe. În municipiul Suceava, în Fălticeni şi în alte 15 comune a fost chiar cod roşu timp de o oră. Ploaia torenţială a inundat demisolului Centrului Cultural ”Bucovina”, iar pompierii […]
Pacienţii cu afecţiuni cronice nu mai au nevoie de trimitere de la medicul de familie pentru a ajunge la specialist # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Pacienţii cu afecţiuni cronice nu mai au nevoie de trimitere de la medicul de familie pentru a ajunge la specialist, dacă sunt înscrişi în anumite programe naţionale de sănătate. Măsura este prevăzută într-un ordin comun semnat de ministrul sănătăţii şi preşedintele CNAS. Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că astfel […]
Statele Unite înţeleg mai clar condiţiile Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina (Marco Rubio) # Rador
Statele Unite au o înțelegere mai clară a condițiilor în care Rusia ar fi dispusă să încheie războiul din Ucraina, după ce emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu președintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio. „Pentru prima dată, poate de la începutul acestei administrații, avem câteva exemple […]
THE NEW YORK TIMES: Ion Iliescu, conducătorul României de după revoluție, a murit la 95 de ani # Rador
În calitate de președinte cu trei mandate a ghidat țara spre democrație, dar a fost catalogat drept autoritar în sinea lui și acuzat de brutalitate în cursul revoltei care l-a adus la putere Ion Iliescu, primul președinte post-comunist al României, care a supervizat tranziția țării spre democrație după răsturnarea dictatorului Nicolae Ceaușescu în 1989, dar […]
Preşedintele Ucrainei afirmă că a discutat cu Donald Trump despre vizita emisarului american la Moscova # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că a discutat cu Donald Trump despre vizita trimisului special al președintelui american la Moscova, care a avut loc miercuri și că a reafirmat sprijinul Ucrainei pentru o pace justă și hotărârea neclintită a acesteia de a se apăra. „Ucraina își va apăra în mod sigur independența. Cu toții […]
Întâlnirea trimisului american Steve Witkoff cu președintele rus Vladimir Putin a fost considerată de Kremlin drept ”utilă și constructivă”, după cum transmite NBC News, în timp ce Reuters preia declarația președintelui american Donald Trump despre un ”progres măreț”. Le Figaro vede mai degrabă în această întâlnire ”un balet diplomatic bizar”. Pe de o parte, trimisul […]
«Domnule Președinte, adresez dumneavoastră, colaboratorilor dumneavoastră și întregii națiuni românești urări afectuoase de prosperitate și pace. Însoțesc aceste urări cu rugăciunea mea, invocând asupra tuturor binecuvântarea Domnului.» Astfel îl saluta Papa Ioan Paul al II-lea pe președintele Ion Iliescu cu ocazia uneia din cele cinci vizite la Sfântul Scaun. Dorim să-l amintim pe președintele Ion […]
Donald Trump intenţionează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare (New York Times) # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să se întâlnească personal cu președintele rus, Vladimir Putin, chiar săptămâna viitoare, a scris miercuri publicaţia New York Times, citând două persoane informate despre acest plan. Trump plănuiește apoi să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mai precizat publicația, adăugând că planurile […]
Reacția USR după decesul fostului preşedinte și lider social-democrat Ion Iliescu a fost criticată dur de conducerea PSD # Rador
Reacția USR după decesul fostului preşedinte și lider social-democrat Ion Iliescu a fost criticată dur de conducerea PSD, care a anunțat că refuză să participe la ședința coaliției de guvernare, programată pentru azi, până când USR nu își va revizui atitudinea. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat o atitudine lipsită de respect, decență […]
Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat că speră ca miercuri, mai târziu, să poată să facă anunţuri cu privire la posibilitatea ca potențiale sancțiuni împotriva Rusiei să fie aplicate săptămâna aceasta. Dl Rubio a spus că a vorbit cu trimisul special american Steve Witkoff, care se întoarce dintr-o călătorie în Rusia, și că […]
Dmitri Medvedev a fost reales în funcția de președinte al consiliului de administrație al „Rostelekom” # Rador
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a fost reales în funcția de președinte al consiliului de administrație al „Rostelekom” – a anunțat compania de stat. Medvedev a fost ales pentru prima dată în această funcție la sfârșitul anului 2024. De asemenea, au fost formate patru comitete ale consiliului de administrație – pentru strategie, […]
Președintele SUA, Donald Trump, a emis miercuri un ordin executiv care impune o taxă vamală suplimentară de 25% asupra produselor din India, afirmând că țara a importat direct sau indirect petrol rusesc./opopescu/dsirbu REUTERS – 6 august
Aproape 300 de locuinţe şi peste 530 de anexe gospodăreşti afectate de inundaţiile grave produse la sfârşitul lunii trecute în oraşul Broşteni şi împrejurimi au fost evaluate până acum. Comisiile de evaluare operează în regim de urgenţă pentru întocmirea documentaţiei aferente. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava a prezentat azi situaţia actualizată a demersurilor […]
Autorităţile de la Casa Albă au anunţat că Apple a promis investiţii suplimentare de încă 100 de miliarde de dolari în SUA. Gigantul tehnologic anunţase deja că va investi o jumătate de trilion de dolari în următorii patru ani. Anunţul oficial va fi făcut astăzi, la un eveniment oficial la care va participa şi preşedintele […]
“Pet-friendly” cum se adaptează hotelurile și restaurantele Câinii și pisicile nu mai sunt simple animale de companie, ci membri cu drepturi depline ai familiei, iar acest lucru a generat o nouă tendință în industria turismului, Locațiile “pet-friendly”.Proprietarii de hoteluri, pensiuni și restaurante se adaptează rapid la această cerere crescută, transformându-se pentru a le oferi oaspeților […]
Discuțiile dintre Vladimir Putin şi Steve Witkoff au fost „constructive”, a declarat un consilier de la Kremlin # Rador
Discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al SUA Steve Witkoff au fost „utile și constructive”, a declarat miercuri consilierul pentru politică externă de la Kremlinul, Iuri Ușakov. Steve Witkoff a discutat aproximativ trei ore de discuții cu Vladimir Putin, cu două zile înainte de expirarea unui termen limită stabilit de președintele Donald […]
La această oră este cod roşu de furtună în unele localităţi din judeţele Neamţ şi Iaşi. Meteorologii au atenţionat asupra riscului de vijelie puternică, averse torenţiale, descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii şi posibil mari.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 6 august)/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (6 august)
Guvernul italian a aprobat proiectul de construcţie a celui mai lung pod suspendat din lume, care va uni insula Sicilia de continent. Proiectul, în valoare de peste 15 miliarde de dolari, prevede construirea a două linii de cale ferată pe mijlocul podului şi câte trei benzi de circulaţie rutieră pe fiecare parte. Podul va avea […]
Regele Malaeziei, Ibrahim ibn Iskandar, a sosit la Marele Palat al Kremlinului, unde va avea loc, în curând, în Sala Sf. Gheorghe, ceremonia întâlnirii sale oficiale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Conducătorul Suprem al Malaeziei a sosit în Rusia într-o vizită de stat – o astfel de vizită, cea mai înaltă în statut diplomatic, este […]
Hezbollah a criticat decizia cabinetului libanez de a impune un monopol de stat asupra armelor # Rador
Gruparea armată libaneză Hezbollah a condamnat miercuri decizia cabinetului de a impune un monopol de stat asupra armelor, precizând că aceasta este un „păcat grav” care servește doar Israelului. Într-o declarație scrisă, gruparea a menţionat că decizia este rezultatul „dictatelor americane” și că membrii săi o vor trata ca și cum nu ar exista. (REUTERS […]
Întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Steve Witkoff s-a încheiat după aproximativ trei ore, a anunțat RIA # Rador
O întâlnire dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a încheiat după aproximativ trei ore, a anunțat miercuri agenția de presă rusă de stat RIA. (REUTERS – 6 august)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (6 august)
Secretarul general al NATO a discutat cu ministrul lituanian de externe incidente în care au fost implicate drone ruseşti # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe despre încălcarea spațiului aerian lituanian de drone militare rusești, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al NATO. „NATO ia foarte în serios aceste incidente. Rămânem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a precizat purtătorul de cuvânt pe […]
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe de pe Dunăre după ce acesta fusese închis din cauza unei explozii # Rador
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe de la gura Dunării, care fusese închis după explozia unei drăgi la sfârșitul lunii iulie, a anunțat Autoritatea Portuară Maritimă a statului ucrainean. Ucraina transporta cereale pe canalul Bâstroe și pe Dunăre ca rută alternativă pentru exporturile sale, în condiţiile în care accesul la porturile sale de la Marea […]
Francis Ford Coppola, cunoscutul regizor american al filmelor „Nașul” și „Apocalypse Now”, a fost spitalizat la Roma, marți dimineață, potrivit presei locale. Cineastul, în vârstă de 86 de ani, a fost internat la Policlinico Tor Vergata, un spital public din capitala Italiei, a relatat Agenția de știri ANSA. Potrivit site-ului www.repubblica.it, regizorul urma să fie […]
Peste 36 de mii de locuri de muncă sunt vacante, la nivel naţional, cele mai multe dintre acestea sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cele mai multe slujbe sunt oferite pentru agenţi de securitate, conducători auto, muncitori necalificaţi şi curieri. Şi pentru […]
Un fost istoric, naţionalist, a fost învestit în funcţia de preşedinte al Poloniei, după victoria la limită repurtată în urma alegerilor din iunie. Campania lui Karol Nawrocki s-a derulat sub sloganul „Polonia mai întăi, polonezii mai întâi”. Preşedintele Poloniei are posibilitatea să blocheze, amâne sau refuze legi, prerogative care ar putea să frustreze guvernul pro-european […]
„Tineri în slujba credinței” – Voluntariat la proclamarea Sf. Serafim cel Răbdător 11-17 august 2025 # Rador
În luna august, când zilele păstrează încă parfum de vacanță și linişte, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, sub creasta Făgărașilor, va avea un moment în care cerul parcă coboară mai aproape, odată cu proclamarea localǎ a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus și hramul Mănăstirii Brâncoveanu. Între 11 și 17 […]
Noul preşedinte polonez, Karol Nawrock, a declarat miercuri că va fi vocea polonezilor care vor ca ţara să îşi păstreze suveranitatea în cadrul Uniunii Europene, adăugând că se opune imigraţiei ilegale şi adoptării monedei unice euro. Nawrocki s-a adresat Parlamentului după ce a fost învestit ca preşedinte./aionita/gpodea (REUTERS – 6 august)
Umbra unei explozii”- 6 august, Ziua Hiroshimei și lupta mondială pentru interzicerea armei nucleare # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 6 august 1945, la ora 8:15 dimineața, cerul de deasupra orașului japonez Hiroshima a fost brăzdat de o lumină orbitoare, urmată de o explozie de o intensitate inimaginabilă. Bomba atomică „Little Boy”, lansată de avionul american Enola Gay, a distrus instantaneu orașul și a ucis aproximativ 70.000 de oameni pe […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Funeraliile de stat reprezintă unul dintre cele mai solemne și protocolare evenimente organizate de un stat, în memoria unor personalități ale vieții politice, culturale sau militare. În România, acest tip de ceremonial este reglementat legal și adaptat în funcție de statutul celui decedat. Baza legală în România În prezent, ceremonialul funerar […]
Zelenski, despre atacul lansat de ruşi asupra unei baze de agrement din regiunea Zaporijjia: „Un act de teroare fără justificare militară” # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la atacul aerian rusesc asupra unei baze de agrement din regiunea Zaporijjia, soldat cu doi morți și 12 răniți, inclusiv patru copii. Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, liderul ucrainean a calificat lovitura drept un act de teroare fără justificare militară. „Acum, în raionul Zaporijjia, medicii și […]
Aeronava cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steven Witkoff, la bord, a sosit la Moscova # Rador
Aeronava cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steven Witkoff, la bord, a ajuns la Moscova, anunţă surse ruseşti din rândul controlorilor de trafic aerian pentru Agenţia de presă TASS. Avionul cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steven Witkoff, la bord a sosit deja la Moscova, au confirmat pentru TASS surse din […]
Premierul Ilie Bolojan a discutat ieri cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România despre propunerile de reducere a cheltuielilor din administrația publică locală. Aleșii locale au fost de acord cu o parte din propuneri, precum verificarea construcțiilor cu dronele, dar au cerut elemente în plus legate de altele, așa cum ar fi o lege clară care […]
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Programul funeraliilor de stat organizate în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu (d.5 aug): ora 8:30 – deplasarea autovehiculului mortuar de la spitalul „Agrippa Ionescu” către Palatul Cotroceni pe traseul: Strada Arhitect Mincu, Bd.Kiseleff, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Piaţa Universităţii, bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, […]
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României, Ion Iliescu, va fi depus în Sala Unirii din Palatul Cotroceni # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (6 august) – Realizator: Lea Berzuc – Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României, Ion Iliescu, va fi depus în această dimineață în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, unde cetățenii care doresc să-i prezinte un ultim omagiu, o pot face între orele 13:00 și 18:00. Mâine a fost decretată zi […]
Guvernul ungar respectă suveranitatea țărilor din Balcanii de Vest și îi susține pe liderii lor aleși democratic şi aşa este şi în privinţa Bosniei-Herțegovina și a președintelui Republicii Srpska, Milorad Dodik, a declarat marți, la Budapesta, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al Ministrului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, şeful diplomaţiei ungare a declarat după […]
THE ASSOCIATED PRESS: Ion Iliescu, primul președinte liber ales al României după revoluția din 1989, a murit la 95 de ani # Rador
Ion Iliescu, primul președinte ales liber al României după căderea comunismului în 1989, acuzat ulterior de crime împotriva umanității pentru implicarea lui în revoluția sângeroasă, a murit. Avea 95 de ani. Iliescu, care a deținut autoritatea militară de facto în cursul revoltei anticomuniste, și-a asumat puterea după ce dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu și soția lui […]
