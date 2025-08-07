Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții

08:30

Șeful banilor tipăriți din România încasează lunar peste 11.000 de euro din bani publici. Devenit din electrician, șef la Monetărie, Octavian Schen a declarat la Antena 3 CNN, pentru emisiunea „Decisiv”, că salariul său este dublu față de cel al președintelui Nicușor Dan pentru că liderul de la Cotroceni câștigă prea puțin. De altfel, acesta […]