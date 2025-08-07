Steaua, adusă în pragul colapsului Acuzații grave ale unui fost fotbalist al roș-albaștrilor: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept» . Un furt mascat”
Iulian Miu (49 de ani), fost fundaș stânga la Steaua București, a vorbit despre cum a reușit Gigi Becali să preia clubul în anul 2003: „Un furt mascat!”.
Acum 5 minute
12:00
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra” # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.
Acum 30 minute
11:30
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua # Golazo.ro
Betis Sevilla vrea să-l împrumute pe Vlad Răfăilă (20 de ani) de la Farul Constanța. Portarul ar urma să evolueze pentru echipa secundă a clubului din La Liga.
11:30
Acum o oră
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN # Golazo.ro
Autoritățile din Marea Britanie iau măsuri drastice pentru a combate fenomenul de huliganism, aflat în creștere pe stadioanele de fotbal.
11:00
Torțe la antrenamentul FCSB Suporterii, prezenți la ultima sesiune de pregătire, înaintea duelului cu Drita # Golazo.ro
Câteva zeci de suporteri ai lui FCSB au fost prezenți, miercuri, la ultima sesiune de antrenament a „roș-albaștrilor” înaintea duelului cu Drita.
Acum 2 ore
10:20
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama” # Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) a povestit cum a reușit să studieze la două facultăți și să obțină diplomele de absolvire, în timp ce joacă fotbal profesionist.
10:00
Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului # Golazo.ro
Amicalul dintre Betis Sevilla și Como s-a transformat într-un meci de box. Jucătorii celor două echipe din La Liga, respectiv Serie A și-au împărțit pumni în plin meci.
Acum 4 ore
09:10
Sfaturi pentru Dan Petrescu Ioan Andone, fostul antrenor al CFR-ului care a învins Braga la ea acasă, dezvăluie rețeta victoriei # Golazo.ro
Ioan Andone, antrenorul care a condus CFR Cluj spre victoria istorică cu 2-0 la Braga, în grupele Ligii Campionilor 2012, rememorează acel meci și analizează șansele echipei lui Dan Petrescu în fața locului 4 din Portugalia.
Acum 12 ore
01:00
Licitație caritabilă Dinamo scoate la licitație tricoul marcatorului din derby-ul cu FCSB, pentru a ajuta un copil grav bolnav # Golazo.ro
Dinamo anunță că tricoul purtat de Armstrong în derby-ul cu FCSB poate fi achiziționat prin licitație
00:30
Borussia Dortmund ia măsuri Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție # Golazo.ro
Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul și culorile clubului.
6 august 2025
23:50
Mesajul lui Jordan Chiles Rivala Anei Bărbosu, la un an după ce a fost deposedată de medalia de bronz la JO: „Chiar și atunci când ți se ia ceva...” # Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, la un an după ce a fost „deposedată” de medalia de bronz, obținută în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024.
23:40
Dorin Rotariu (30 de ani) a semnat cu Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei.
23:00
Fost internațional, ucis în Gaza Un ex-jucător palestinian a fost împușcat de forțele israeliene, în timp ce aștepta ajutoare # Golazo.ro
Suleiman Al-Obeid, fostul jucător al naționalei Palestinei, a fost împușcat în Gaza.
23:00
Cristian Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat transferul Ovidiu Perianu (23 de ani) la formația ardeleană.
Acum 24 ore
22:50
Zanetti, dezvăluiri din culise Principalele motive pentru care Inter l-a instalat pe Cristi Chivu # Golazo.ro
Javier Zanetti (51 de ani), vicepreședintele lui Inter Milano, a oferit detalii despre numirea lui Cristi Chivu (44 de ani).
22:50
Nu mai dă jucători la FCSB Echipa din Superligă care a decis să încheie momentan afacerile cu campioana: „Sunt prea slabi” # Golazo.ro
Echipa din Superligă care a decis să nu mai vândă jucători la FCSB.
22:30
Barcelona la capacitate redusă Autoritățile au acceptat modificarea proiectului Camp Nou » Câți suporteri vor putea asista la primul meci # Golazo.ro
Barcelona a obținut cu succes autorizația pentru a putea deschide noul stadion „Camp Nou” la capacitatea de 27.000 de locuri.
22:00
FCU Craiova, eliminată surprinzător Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României # Golazo.ro
Meciurile turul secund al Cupei României s-au încheiat, astfel că se știu aproape toate formațiile calificate în faza următoare a competiției.
22:00
Rednic, de neoprit în mercato Standard Liege pe punctul de a bifa al 11-lea transfer al verii # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) își continuă campania de transferuri impresionantă la Standard Liege.
21:20
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără” # Golazo.ro
Jucătorii lui Dinamo fac glume pe seama accentului lui Danny Armstrong.
21:20
Boicot Moment de reculegere refuzat la două meciuri din România: „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat” # Golazo.ro
Momentul de reculegere ținut în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, nu a fost acceptat la două dintre partidele din Cupa României.
20:50
„Politic e foarte obosit” Patronul FCSB, detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum” # Golazo.ro
FCSB - DRITA. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a oferit detalii despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
20:40
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus # Golazo.ro
Stipe Perica revine la Dinamo după accidentarea suferită.
20:30
„Meritam mai mult” Denis Alibec, afirmație neașteptată la „Lumini si Umbre”: „Am fost de multe ori nedreptățit la națională” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) regretă că nu a reușit să joace mai mult pentru naționala României.
20:30
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor” # Golazo.ro
Antrenorul Zekirija Ramadani și portarul Faton Maloku au reprezentat Drita la conferința de miercuri seară.
20:20
„Antrenor de rang internațional” Tehnicianul celor de la Braga, laude pentru CFR Cluj și Dan Petrescu înainte de meciul din Europa League # Golazo.ro
Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul celor de la Braga, a prefațat meciul cu CFR Cluj din Europa League.
20:10
„Nu ne putem compara cu ei” Dan Petrescu, încrezător înaintea meciului cu Braga din Europa League: „S-au mai întâmplat minuni” # Golazo.ro
Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - Braga din turul 3 preliminar al Europa League.
20:10
Nu subestimează Craiova Antrenorul lui Spartak Trnava : „Greu de citit, calitate individuală mare” # Golazo.ro
Michal Scasny (46 de ani), antrenorul celor de la Spartak Trnava, a prefațat duelul cu Universitatea Craiova, din turul trei preliminar al Conference League.
20:10
Dan Petrescu, ținut în suspans Când își va afla pedeapsa antrenorul CFR-ului după eliminarea din derby-ul cu Craiova # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a fost eliminat în finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din cadrul etapei #4 din Superligă.
19:40
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut # Golazo.ro
Guvernul României a decretat joi, 7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, care a decedat marți, la 95 de ani
19:20
Gheorghiță și-a găsit echipă Jucătorul de la FCSB e la un pas să bată palma cu o formație de play-off # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat că Andrei Gheorghiță (23 de ani) este foarte aproape să o părăsească pe FCSB.
19:10
Trnava, peste Sarajevo Mirel Rădoi, despre meciul Craiovei din turul 3 preliminar al Conference League: „E mult mai bună” # Golazo.ro
Universitatea Craiova o întâlnește pe Spartak Trnava mâine, 7 august, de la ora 21:30, în turul 3 preliminar din Conference League.
19:10
Rakitic, criticat de fanii lui Juve Val de reacții după postarea croatului cu privire la transferul lui Modric la AC Milan # Golazo.ro
Ivan Rakitic (37 de ani), retras vara aceasta din fotbal, a fost criticat dur de fanii lui Juventus, ca urmare a unei postări pe Instagram.
18:50
Charalambous laudă adversarul Antrenorul FCSB, înainte de meciul cu Drita din Europa League: „Sunt foarte bine organizați” » Ce spune despre accidentări # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Drita din preliminariile Europa League.
18:40
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11 # Golazo.ro
FCSB - Drita, joi seară, pe Arena Națională, de la 21:30, se joacă în turul 3 preliminar din Europa League. Câștigătoarea dublei va întâlni Aberdeen, în play-off
18:30
Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova # Golazo.ro
Zoran Zekici, 51 de ani, s-a despărțit de FC Sarajevo imediat după eliminarea din Conference League. Înfrângerea de la Craiova, 0-4, a fost insuportabilă pentru antrenorul croat
18:30
Poli Iași, oficial în insolvență Gruparea din Copou are datorii uriașe , după retrogradarea în Liga 2 # Golazo.ro
Fanii celor de la Poli Iași au primit o nouă veste proastă după înfrângerea cu Ceahlăul, scor 0-1, din prima etapă a noii stagiuni din Liga 2.
18:20
Halep revine pe teren la Wimbledon Campioana din 2019 va juca în proba de dublu mixt rezervată legendelor: „Încă nu sunt pregătită mental” # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani) va reveni pe iarba de la Wimbedon, în anul 2026.
18:20
Lupta Norris - Piastri pentru titlul în F1 Directorul McLaren, despre cum gestionează duelul: „Unul dintre voi va pierde și va fi devastat” # Golazo.ro
Zak Brown (53 de ani), directorul celor de la McLaren, a vorbit despre lupta dintre Lando Norris (25 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani) pentru titlul în Formula 1.
18:10
Trump controlează și Jocurile Olimpice Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică! # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, ar fi dispus să se ocupe de organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.
17:50
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor # Golazo.ro
Dinamo a disputat prima etapă din sezon pe stadionul Arcul de Triumf și preconiza să revină acolo la duelul cu UTA, însă a fost nevoită să meargă pe Arena Națională
17:10
Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră : „A trebuit să învăț din nou să merg” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, a vorbit despre greutățile prin care a trecut în timpul recuperării după accidentarea care l-a ținut departe de teren mai bine de șase luni.
17:00
Iordănescu își pierde tinerii Edi rămâne la Legia fără un superstoper de 20 de ani. Cine îl ia # Golazo.ro
Edward Iordănescu reconstruiește Legia, dar fără tineri. Clubul din Varșovia l-a vândut pe Maxi Oyedele, unul dintre liderii echipei, și se pregătește să se despartă de un stoper de mare pespectivă
17:00
Avertisment din Kosovo Jurnalist local, mesaj înainte de FCSB - Drita: „Avem o șansă reală!” » Ce spune despre „pericolul” Florin Tănase # Golazo.ro
Lavdim Pireva, un jurnalist de sport din Kosovo, a vorbit despre duelul dintre Drita și FCSB din turul trei preliminar al Europa League.
16:40
„Iliescu a împiedicat ce CIA anticipa cu Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu # Golazo.ro
Unul dintre cei mai apropiați oameni de Ion Iliescu, în politica deceniilor precedente, a fost Viorel Hrebenciuc, fost șef CA al Stelei și protector al FCSB-ului.
16:30
Au învățat să vândă! Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato » Au depășit o barieră istorică # Golazo.ro
Premier League atinge mereu cifre șocante când cluburile sale cumpără jucători. În această vară, grupările Angliei au obținut și o sumă imensă din vânzări. Care este noul record
16:30
Liverpool „scapă” de Nunez! Uruguayanul e la un pas de un transfer spectaculos : „Ca și făcut!” » Unde merge și ce sumă vor primi „cormoranii” # Golazo.ro
Darwin Nunez (26 de ani) ar fi aproape de un transfer la Al Hilal, după ce Liverpool ar fi ajuns la un acord cu echipa din Arabia Saudită. Atacantul uruguayan ar putea pleca în schimbul unei sume de 53 de milioane de euro, la care se adaugă bonusuri, conform jurnalistului Fabrizio Romano.
16:20
Accident la Alpine! Franco Colapinto a fost implicat într-o coliziune la Hungaroring. Cum se simte pilotul # Golazo.ro
Franco Colapinto (22 de ani) a fost implicat într-un accidentat pe circuitul de la Hungaroring.
16:00
„Știa ce înseamnă sportul” Nadia Comăneci, omagiu pentru Ion Iliescu: „Foarte deschis și cald în discuții” # Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii artistice românești, a vorbit despre amintirile pe care le are cu privire la Ion Iliescu.
15:50
Răzvan Burleanu spune că nu avem tehnologia pentru pasul făcut acum de italieni. Fals, avem tehnologia, nu avem arbitrii pregătiți să vorbească după ce au fost instruiți ani în șir să tacă arogant
