General Motors și Hyundai, acord pentru dezvoltarea la comun a 5 modele noi
Wall-Street.ro, 7 august 2025 13:00
General Motors și Hyundai au bătut palma pentru a colabora în dezvoltarea unor modele destinate piețelor emergente din America Centrală și de Sud, anunțul venind pe fondul presiunii tot mai mari puse de producătorii chinezi în acea regiune, scrie...
Acum 5 minute
13:30
PPC Energie îşi actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%, iar facturile aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna iulie 2025 vor fi emise cu...
Acum 30 minute
13:00
Dezvoltatorul imobiliar Impact câștigă procesul privind PUZ-ul din Greenfield Băneasa # Wall-Street.ro
Dezvoltatorul imobiliar IMPACT Developer & Contractor a câștigat procesul intentat de o asociație ecologică și civică, alături de alte trei persoane fizice, prin care aceștia din urmă cereau anularea unui PUZ obținut de dezvoltator.
13:00
Acum o oră
12:30
În timp ce România mărește impozitele, Polonia vrea să crească economia tăind taxele pentru investiții # Wall-Street.ro
Polonia plănuiește un nou program scutit de taxe pentru a stimula investițiile din partea gospodăriilor, care ar putea atrage aproximativ 100 de miliarde de zloți (27 de miliarde de dolari), echivalentul a 2,5% din PIB, în primii trei ani, pentru a...
12:30
Goana după locuințe înainte de creșterea cotei TVA a dus la ieftinirea apartamentelor noi în trei mari orașe din țară # Wall-Street.ro
Anunțata măsură de majorare a cotei TVA pentru locuințe a dus la o goană în ceea ce privește semnarea unor antecontracte de vânzare-cumpărare în luna iulie, iar în condițiile unor oferte speciale, prețurile pentru apartamentele noi au scăzut în trei...
Acum 2 ore
12:20
Ce facem în weekendul 8-10 august în Capitală? Cinema sub stele, mâncare turcească și evenimente pentru copii # Wall-Street.ro
Începutul lunii august aduce o serie de evenimente diverse în Capitală. de la festivaluri dedicate gurmanzilor, cinema în aer liber, până la sesiuni de shopping. Noi am strâns cele mai interesante lucruri de făcut în acest weekend.
12:20
Apare o nouă bancă care va finanța apărarea NATO: ING și alți patru jucători vor credita industria # Wall-Street.ro
Țările NATO au o nouă instituție care să finanțeze domeniul apărării. Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) este o nouă instituție financiară internațională deținută de națiunile care vor ajuta NATO și aliații din întreaga lume să își...
11:50
Ministrul Educației, despre bursele studenților: Universitățile pot acorda burse din venituri proprii, indiferent de forma de studiu # Wall-Street.ro
Daniel David, ministrul Educației a declarat că universitățile sunt libere să acorde burse tuturor elevilor, indiferent de forma de studiu, dacă o fac din fonduri proprii, dacă își permit. Anunțul vine după ce mai multe organizații studențești din...
11:50
Aplicațiile UniCredit, indisponibile între 8 și 11 august 2025: ce servicii nu vor funcționa în timpul mentenanței # Wall-Street.ro
UniCredit Bank anunță o întrerupere temporară a serviciilor digitale, în perioada vineri, 8 august 2025, ora 19:00 - luni, 11 august 2025, ora 01:00, din cauza unor lucrări de mentenanță planificate, în contextul fuziunii cu Alpha Bank România.
Acum 4 ore
11:10
Primăria lui Negoiță cumpără 140 de autovehicule electrice: Unde vor ajunge și la ce vor fi folosite # Wall-Street.ro
Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru achiziţionarea a 140 de autovehicule electrice, destinate transportului de mărfuri sau de persoane.
10:10
China neagă trimiterea de mercenari în Ucraina: „Îi îndemnăm pe cetățeni să evite conflictul” # Wall-Street.ro
Guvernul chinez a asigurat că a "îndemnat cetăţenii chinezi să evite orice implicare în conflictul" din Ucraina, după ce preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a referit recent la "participarea în război a unor mercenari din China, Tadjikistan,...
09:30
Reggie Townsend, specialistul care lucrează cu Casa Albă la definirea eticii în AI, vine pe scena ecomTEAM 2025: eCommerce în echipă # Wall-Street.ro
Pe 18 și 19 septembrie, ecomTEAM: eCommerce în echipă devine spațiul unde discuțiile teoretice fac loc strategiilor concrete, testate în piață. Un eveniment dedicat soluțiilor aplicabile, viziunilor relevante și unui eCommerce orientat spre...
09:30
Tur-operator: Nu ne-am înșelat. Măsurile luate de Guvern au lovit turismul românesc # Wall-Street.ro
Măsurile luate de Guvern au lovit în turismul românesc, iar avertismentele transmise de jucătorii din piață a fost realiste, piața fiind în scădere puternică, afirmă tur-operatorul autohton BIBI Touroperator.
09:30
Trump vrea să se întâlnească cu Putin „foarte curând” pentru a opri războiul din Ucraina # Wall-Street.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că "există multe posibilităţi" ca să se întâlnească "foarte curând" cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite EFE, notează Agerpres.
Acum 24 ore
19:10
Aeroporturile din România care renunță la restricțiile pentru lichide: unde vei putea merge cu sticle de 2 litri # Wall-Street.ro
Doar unele aeroporturi din ţară deţin sau au iniţiat demersuri pentru achiziţionarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricţiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor şi gelurilor, dar nici cele care au în dotare...
18:30
Liderii PSD nu vor participa la ședința de miercuri a coaliției de guvernare, din cauza USR, partid pe care îl acuză de „lipsă de decență și umanitate față de primul președinte al României democratice”, au anunțat surse din conducerea partidului,...
17:30
17:30
Ford Puma, cea mai populară mașină în Marea Britanie după primele 7 luni ale anului # Wall-Street.ro
Ford Puma, crossover-ul compact asamblat în România, rămâne cea mai populară mașină de pe piața din Marea Britanie și în 2025. Cel puțin asta arată cifrele care contabilizează rezultatele de vânzări aferente primelor șapte luni ale anului,...
17:10
Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, anunță o nouă ediție, în perioada 5 septembrie – 14 decembrie. Noul sezon propune un program de excepție: o călătorie prin Parisul lui Pallady, pe vremea când artistul român lega o frumoasă...
16:50
Putin, mulțumit după întâlnirea cu emisarul american, dar așteaptă reacția lui Trump # Wall-Street.ro
Kremlinul consideră "constructivă" întâlnirea de aproape trei ore pe care preşedintele rus Vladimir Putin a avut-o astăzi la Moscova cu emisarul special american Steve Witkoff, dar rămâne precaut în aşteptarea reacţiei preşedintelui american Donald...
16:40
Adio haine și vacanțe luate pe firmă: ANAF vrea să controleze patronii care deduc cheltuieli care nu „se pupă” cu activitatea firmei # Wall-Street.ro
ANAF a început să se uite mai atent la patronii care își bagă toate cheltuielile personale în contabilitate, ca și cum ar fi bani de firmă. Dacă ai pus pe firmă vacanțe, haine sau electrocasnice care n-au legătură cu afacerea, Fiscul ar putea începe să...
16:00
Judeţul Ialomiţa va găzdui una dintre cele mai importante investiţii în energie regenerabilă din România, prin realizarea Parcului Eolian Ialomiţa, cu o capacitate totală de peste 250 de MW şi o valoare estimată de peste 400 de milioane de euro, a...
15:30
Investiție record în Ardeal: apare un nou parc comercial lângă Cluj Napoca. Va genera peste 500 de locuri noi de muncă # Wall-Street.ro
O nouă investiție record ia naștere în Transilvania: URBANO Group construiește lângă Cluj-Napoca cel mai mare parc comercial din regiune, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro. Proiectul, care va genera peste 500 de locuri noi de muncă, a...
14:50
Creșterea taxei bancare. Austriecii care dețin BCR nu se declară „fericiți”, dar spun că o acceptă și merg mai departe # Wall-Street.ro
Noua taxă bancară nu a încântat acționarii BCR, cea mai mare bancă cu capital străin din România, dar dublarea impozitului va putea fi absorbită de către grup, declară Stefan Dorfler, director financiar al Erste Group. După ce fostul guvern a inventat,...
14:50
Reconversia profesională nu e un bau-bau, ci o opţiune care-ţi poate aduce o mulţime de beneficii în carieră, indiferent de vârstă. Nu ar trebui să crezi că meseriile se aleg la 20 de ani pentru toată viaţa, chiar dacă există situaţii în care acest...
14:40
Locuri de muncă în București: Muncitorii necalificați și cei calificați, cei mai căutați de angajatori # Wall-Street.ro
Românii care locuiesc în Capitală și vor să se angajeze în această perioadă au mai multe opțiuni. În București sunt disponibile 7.820 de locuri de muncă vacante, dintre care 488 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 495 persoanelor cu studii...
14:30
Serviciile și produsele financiare Alpha Bank România vor migra către UniCredit. Programul complet al operațiunilor # Wall-Street.ro
Activitățile aferente transferului portofoliului de clienți persoane fizice și juridice, de produse și de servicii de la Alpha Bank România S. A. (Alpha Bank România) la UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank), ca efect al fuziunii prin absorbție a Alpha...
14:20
Nissan a anunțat prețurile pentru noul hatchback pe baterii Micra, model înrudit cu Renault 5 E-Tech electric. Mașina va ajunge pe piața din Marea Britanie de la doar 26.400 de euro, iar comenzile urmează să se deschidă pe 1 septembrie, au transmis...
14:00
Tot ce trebuie să știi despre festivalul LAROCK la Domeniul Cantacuzino: trupe, activări și sistemul de acces # Wall-Street.ro
LAROCK, festivalul care aduce laolaltă oameni, trupe și pasiuni comune se pregătește să își deschidă porțile Domeniului Cantacuzino din Florești, Prahova pentru a putea crea noi emoții și momente legendare. Peste 75 de trupe vor evolua pe cele șase...
13:50
De la provocare la performanță: ce pot învăța liderii din mediul privat de la directorii de școală publică # Wall-Street.ro
Când vorbim despre leadership performant, ne uităm instinctiv către mediul privat, CEOs sau antreprenori care au reușit în domenii competitive. Rareori însă ne uităm la directorii de școală publică, deși aceștia gestionează unele dintre cele mai...
Ieri
12:50
Șefii tribunalelor, despre pensiile magistraților: Vrem să fim înțeleși, nu blamați și atacați # Wall-Street.ro
Preşedinţii tribunalelor din întreaga ţară îndeamnă la dialog între cele trei puteri ale statului - legislativă, executivă şi judecătorească - într-un efort comun "de a corecta excesele din politicile fiscale adoptate în ultima perioadă, care pun o...
12:20
Studenții care intră la taxă nu vor mai lua bursă. Organizațiile studențești, revoltate: „E profund injust și discriminatoriu” # Wall-Street.ro
Studenții care intră la facultate, la taxă, nu vor mai putea beneficia de niciun tip de bursă, conform noului ordin al Ministrului Educației. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) consideră că noile modificări privind...
12:20
Centrele comerciale se extind rapid în provincie. Capitala pierde teren. Moldova crește puternic # Wall-Street.ro
Centrele comerciale moderne continuă să apară în România, iar în ultimii ani s-a extins puternic în mai multe regiuni ale țării, iar piața de retail locală se îndreaptă către pragul de 5 milioane de metri pătrați.
12:10
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabilă până la miezul nopţii pe râuri din patru judeţe situate în zona Moldovei, relatează Agerpres.
11:30
Platformele internaţionale de comerţ electronic care vând direct către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde de lei pe an (2,12 miliarde de euro), în următorii doi ani, reiese dintr-o analiză publicată de...
11:20
Bolt a lansat recent un portal de tip marketplace pentru conducătorii auto din București care vor să facă ride-hailing , dar nu au o mașină. 200 de vehicule sunt disponibile în prezent pe portal.
10:50
AVERTIZARE METEO | Cod portocaliu și galben vijelii și ploi în mai multe județe. Cum arată prognoza pentru Capitală # Wall-Street.ro
Meteorologii au emis o atenţionare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice şi averse importante cantitativ, ce vizează până la orele serii judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi, relatează Agerpres.
10:30
Funeraliile lui Iliescu: Bolojan, Emil Constantinescu și Ponta și-au prezentat omagiile # Wall-Street.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, fostul președinte al țării Emil Constantinescu și fostul premier Victor Ponta au fost printre primii dintre cei care au venit să-și prezinte omagiile la Cotroceni, după ce sicriul cu trupul lui Ion Iliescu a fost adus...
10:20
Clienții Alpha Bank din România nu vor putea face operațiuni 4 zile. UniCredit a anunțat când se va finaliza migrarea produselor și serviciilor financiare # Wall-Street.ro
Activitățile aferente transferului portofoliului de clienți persoane fizice și juridice, de produse și de servicii de la Alpha Bank România S. A. (Alpha Bank România) la UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank), ca efect al fuziunii prin absorbție a Alpha...
09:50
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, noaptea trecută, forţele ruse au lansat un "atac masiv" cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniţei cu România.
09:30
BREAKING Ion Iliescu a murit la vârsta 95 de ani. Viața fostului președinte: din copilărie până la moarte, Duminica Orbului, Mineriadele # Wall-Street.ro
Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, pe 5 august 2025. Starea sa de sănătate s-a agravat, după ce acesta a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" (Spitalul SRI), încă de pe data de 10 iunie, când a fost...
09:30
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte Ion Iliescu a fost urcat în această dimineaţă în autovehiculul mortuar şi va fi dus de la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' spre Palatul Cotroceni, relatează Agerpres.
5 august 2025
22:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, face apel la respect, decenţă şi umanitate în contextul decesului fostului preşedinte Ion Iliescu, cerând ca aceste momente să fie "fără scandal, fără micimi sufleteşti şi propagandă sterilă", scrie Agerpres.
20:50
USR nu este de acord cu declararea doliului național după decesul lui Ion Iliescu. Reprezentanții partidului nu vor lua parte la funeralii # Wall-Street.ro
USR a propus în şedinţa de guvern să nu fie declarată o zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu, anunţă liderul partidului, Dominic Fritz, conform Agerpres. Fostul șef de stat, în vârstă de 95 de ani, a decedat în cursul zilei...
20:20
Moartea lui Iliescu: 7 august, zi de doliu național. Unde va fi îngropat fost președinte # Wall-Street.ro
Guvernul a decis să declare ziua de joi, 7 august, ca fiind zi de doliu național, după anunțul decesului lui Ion Iliescu , iar ceremonia va fi avea loc doar în prezența familiei și apropiaților fostului șef de stat.
19:40
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj oficial în care afirmă că istoria îl va judeca pe Ion Iliescu și că rămânem cu obligația de a lămuri marile dosare ale epocii.
19:20
Ce mesaje au transmis Băsescu, Ponta și Ciolacu după moartea lui Ion Iliescu: A fost cu adevărat preşedinte # Wall-Street.ro
Traian Băsescu, Victor Ponta și Marcel Ciolacu au transmis și ei mesaje după anunțul decesului lui Ion Iliescu, care a murit astăzi, după ce a stat aproape o lună internat la ATI în spital.
18:50
Mesajul lui Ilie Bolojan, după decesul lui Iliescu: A trecut în istorie și la dreapta analiză a acesteia # Wall-Street.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a transmis un mesaj oficial după anunțul decesului fostului președinte Ion Iliescu , afirmând că acesta intră în istorie și la dreapta analiză a acesteia.
18:40
Dominic Fritz: Moartea lui Iliescu nu e dureroasă din cauza plecării sale, ci pentru că ne lasă cu răni deschise # Wall-Street.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că moartea lui Ion Iliescu nu este dureroasă prin faptul că acesta a trecut în neființă, ci pentru că a lăsat răni deschise pentru românii care mai așteptau dreptate.
18:10
Depozite bancare august 2025. Băncile sunt mai „zgârcite” decât statul: Ce dobânzi oferă # Wall-Street.ro
Dobânzile depozitelor bancare în lei nu reușesc să depășească oferta statului la titlurile de stat Tezaur. Cel mai bun depozit bancar în lei pe 12 luni oferă o dobândă de 6,75%, iar veniturile provenite din acest instrument sunt impozitate cu 10%....
