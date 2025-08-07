Testarea locomotive Traxx MS, recent cumpărată ar putea dura până în aprilie
Economica.net, 7 august 2025
Testarea locomotivei electrice TRAXX 3 MS cumpărată de România ar putea dura până în aprilie și se va face conform legislației europene în vigoare, a afirmat, joi, Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria și Moldova, scrie Agerpres.
Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, continuă extinderea reţelei de magazine prin inaugurarea unei noi unităţi în format MEGA în Slobozia. Investiţia se ridică la aproximativ 150.000 de euro, sumă care nu include stocul de marfă. Este cel de-al 33-lea magazin Agroland MEGA la nivel naţional şi primul în acest format din judeţul Ialomiţa, scrie News.ro.
Germania afectată de tarifele de import impuse de SUA a ajuns cu producția industrială la nivelul din pandemie # Economica.net
Producția industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie și extinzând declinul de anul trecut, pe fondul cererii externe slabe și al sporirii concurenței din China, în timp ce exporturile celei mai mari economii europene au crescut peste așteptări, transmit Reuters și Agerpres.
Mai puțin zgomot de la trenuri: CFR SA montează panouri fonoabsorbante pe liniile către Constanța și Predeal # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că urmează să înceapă lucrările de execuție în cadrul obiectivului de investiții „Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot în lungul liniilor CF – Linia 800 fir I și II București Nord – Constanța între km 4+300 – km 4+600, Linia 300 fir I București Nord – Predeal între km 10+550 – km 11+050 (Proiectare, Execuție și Studiu de Zgomot)”.
Instanța a respins suspendarea şi anularea PUZ-ului și autorizațiilor pentru ansamblul rezidențial Greenfield # Economica.net
Impact Developer & Contractor S.A. a anunțat, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, că a obținut o decizie favorabilă în dosarul privind contestarea legalității documentației urbanistice aferente proiectului Greenfield Băneasa.
Un bărbat a fost reținut joi după ce a deschis focul într-un McDonald’s din Cerkasî, în centrul Ucrainei # Economica.net
Un bărbat a fost reținut joi, după ce a intrat cu o armă într-un restaurant McDonald’s din orașul Cerkasî, centrul Ucrainei, a deschis focul și s-a rănit singur, a raportat poliția ucraineană, citată de Kyiv Independent și Hotnews.
Ministrul Educației, Daniel David, spun că universitățile trebuie să-și păstreze libertatea de a oferi burse # Economica.net
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că universitățile trebuie să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului, scrie Agerpres.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistițiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenți și lideri din SUA și UE, informează EFE și Agerpres.
Premierul indian Narindra Modi a spus că nu a compromite interesele fermierilor indieni, indiferent de prețul plătit # Economica.net
Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui să plătească un preț mare pentru asta, în prima sa reacție după anunțul președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 50% asupra importurilor din India, relatează Reuters și Agerpres.
Președinții judecătoriilor spun că pozițiile din media, mediul politic, funcționarii statului pun în pericol sistemul de justiție # Economica.net
Președinții judecătoriilor din întreaga țară susțin, joi, că pozițiile exprimate în ultima perioadă de mass media, mediul politic și chiar de funcționari ai statului, prin care se denaturează adevărul privind sistemul de justiție, pun în pericol viitorul acestuia, scrie Agerpres.
Metrorex a prezentat joi cifrele de progres la final de iulie 2025 pentru lucrările la Magistrala 6 de metrou, care arată că "unele lucruri continuă să funcționeze indiferent de vremea caniculară sau capricioasă".
Jumbo a decis să absoarbă o parte din creșterea TVA în România. „Majorarea TVA reprezintă o provocare pentru piața de retail” # Economica.net
Retailerul grec de jucării și produse pentru casă, cu 20 de magazine la nivel național, spune că se va confrunta cu provocări după majorarea TVA de la 1 august, motiv pentru care a decis să absoarbă acolo unde este posibil povara fiscală. Grupul are în România creșteri anuale ale vânzărilor de 7% și afaceri de 1,2 miliarde de lei în 2024.
Scandal între factorii poștali și șefii instituției, care se laudă cu profitul obținut de primii # Economica.net
A acuza de incompetență salariații de la Poșta Română în timp ce șefii instituției se laudă cu profit realizat prin munca grea realizată de factorii poștali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simț dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului, consideră președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu, scrie Agerpres.
Agregatorul RAR pentru campaniile de „rechemare” pentru vehicule, oferit gratuit posesorilor de mașini din România # Economica.net
Campaniile de „rechemare” la service, așa-numitul „recall”, au fost ani mulți greu de găsit pe site-urile reprezentanțelor sau importatorilor auto. Acum, Registrul Auto Român asigură, prin site-ul instituției accesul la toate campaniile inițiate de producători.
Americanii s-au înțeles cu rușii; întâlnirea Putin – Trump va avea loc în următoarele zile # Economica.net
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunțat joi consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de Reuters și Hotnews.
Calea ferată Brașov – Sighișoara: Câți metri anunță Aktor că forează zilnic la cele mai lungi tuneluri în construcție din România # Economica.net
Constructorul elen Aktor a postat imagini noi cu lucrările la linia de cale ferată Brașov - Sighișoara, în special la tunelurile subsecțiunii Apața - Cața. În lungime de cinci, respectiv șapte kilometri, acestea sunt cele mai lungi tuneluri construite în prezent în România.
Anunț de la PPC pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile la energie electrică # Economica.net
PPC Energie, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, își anunță clienții că factura de energie aferentă consumului lunii iulie va fi emisă cu întârziere, din cauza implementării noilor modificări legislative.
Un soldat american în serviciu activ a fost arestat și acuzat de infracțiuni legate de spionaj după ce a încercat să împărtășească informații sensibile despre tancurile Abrams cu Rusia, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție, citat de Kyiv Independent și de Hotnews.
Criptomonede cu potențial în 2025: următorii candidați la succesul Dogecoin și Shiba Inu? # Economica.net
Dacă ați urmărit Dogecoin și Shiba Inu în ultimele zile, e imposibil să nu fi remarcat corecțiile abrupte care au zguduit piața.
Mars, parteneriat cu compania de biotehnologie Pairwise pentru dezvoltarea de cacao mai rezistentă # Economica.net
Producătorul de dulciuri Mars a anunţat miercuri un parteneriat cu compania de biotehnologie Pairwise pentru a accelera dezvoltarea unor culturi de cacao mai rezistente, folosind o tehnologie de editare genetică numită CRISPR, transmite CNBC și News.ro.
Parcuri fotovoltaice uriașe, de peste 500 MW, pe care israelienii de la Nofar le fac în sudul României, primesc finanțare de la BERD # Economica.net
Israelienii de la Nofar, care operează cel mai mare parc fotovoltaic din România, urmează să primescă un credit de 68 de milioane de euro de la BERD pentru trei parcuri fotovoltaice mari din sudul țării. Capacitatea totală este de 515 MW.
Sub presiune occidentală, Ucraina numește șef al Parchetului pentru infracțiuni economice # Economica.net
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupție independent în funcția de director al Biroului de anchetă a infracțiunilor economice, îndeplinind astfel una din condițiile pentru continuarea ajutorului financiar esențial din partea Occidentului, scrie Hotnews.
Atac ucrainian asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei. A fost lovită o gară din orașul Surovikono # Economica.net
Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei, lovind o gară din orașul Surovikino, a anunțat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, citat de Kyiv Independent și Hotnews.
ARF prezintă azi prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024, scrie Agerpres.
Apple spune că va realiza o nouă investiţie în dezvoltarea infrastructurii de producţie din Statele Unite, în valoare totală de 100 de miliarde de dolari, scrie News.ro.
Rusia vrea să își crească exportul de petrol din porturile vestice la circa 2 milioane de barili pe zi în august # Economica.net
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters și News.ro.
One United Properties a vândut cu 33% mai puține apartamente anul acesta. Prețurile au crescut cu 20% # Economica.net
One United Properties a vândut și pre-vândut în primele șase luni din acest an 301 apartamente, cu 33% mai puține apartamente față de aceeași perioadă a anului trecut când a vândut 452 de apartamente.
General Motors și Hyundai Motor au dezvăluit planuri de a dezvolta împreună cinci vehicule în încercarea de a reduce costurile în contextul concurenței crescânde din partea rivalilor chinezi.
Promisiunea UE de a cumpăra energie de 750 de miliarde din SUA pare a nu fi fezabilă # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul UE de a achiziţiona energie în valoare de 750 miliarde de dolari din SUA în următorii trei ani, spunând că acest acord va contribui la revitalizarea celei mai mari economii din lume. Cu toate acestea, analiştii avertizează că această promisiune este puţin probabil să reflecte realitatea pieţei, transmite CNBC, scrie News.ro.
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare, relatează miercuri The New York Times (NYT), citând două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters și Hotnews.
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 mai multe comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.
Trump a anunțat că va impune tarife de 100% pentru cipuri și semiconductori importați, dar nu și companiilor care vor produce în SUA # Economica.net
Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a impune tarife de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor importaţi în Statele Unite, subliniind însă că aceste taxe nu se vor aplica companiilor care şi-au luat angajamentul de a fabrica în Statele Unite, relatează Reuters și News.ro.
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI, citat de Hotnews.
Încrederea ucrainienilor în Zelenski, în scădere după încercarea de a suprima independența instituțiilor anticorupție # Economica.net
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, relevă un sondaj publicat miercuri, transmit Reuters și Agerpres.
Mai sunt lucruri de făcut înainte de întâlnirea Trump-Putin – Marco Rubio, secretar de stat american # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că încă mai avem multe lucruri de făcut înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmit Hotnews și News.ro.
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a scăzut din nou prețurile în benzinării, azi, pentru a doua oară în această lună, după scumpirea masivă de la 1 august.
Brazilia solicită Organizației Mondiale a Comerțului consultări în privința taxelor americane # Economica.net
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de 50% impuse de Statele Unite, informează un comunicat preluat de Reuters.
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind "injuste, nejustificate şi iraţionale" şi a avertizat că "va lua toate măsurile necesare" pentru a-şi proteja interesele, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Commerzbank și-a îmbunătățit estimările privind profitul pe care-l va realiza în 2025, ca parte a strategiei de blocare a preluării sale de către UniCredit # Economica.net
Commerzbank AG este determinată să rămână independentă şi a majorat obiectivul privind profitul în 2025 ca parte a apărării contra posibilei preluări de către grupul italian UniCredit SpA, a anunţat miercuri banca germană, după publicarea rezultatelor trimestriale, transmite DPA, relatează Agerpres.
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcţia de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, relatează Agerpres.
Franța se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimii 80 de ani. Flăcările au făcut până acum o victimă # Economica.net
Pompierii francezi s-au luptat miercuri să aducă sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie înregistrat în această ţară în ultimii aproape 80 de ani, focul din regiunea sudică Aude cuprinzând deja o suprafaţă mai mare decât cea a capitalei Paris, transmite Reuters, relatează Agerpres.
NATO asigură Lituania că rămâne vigilentă și că e pregătită să o apere, după incidentul cu drone rusești # Economica.net
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia "foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania şi că Alianţa rămâne "vigilentă şi pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
“Team Korea”. Cum se mobiliează giganții din Coreea de Sud pentru proiectul de miliarde al retehnologizării Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă # Economica.net
Korea Hidro and Nuclear Power (KHNP), compania desemnată, alături de canadienii de la Candu Energy și de italienii de la Ansaldo Nucleare, să retehnologizeze unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, atrage mari companii din Coreea de Sud pentru a duce la bun sfârșit acest proiect.
Autostrada Unirii A8: A fost admisă contestația UMB la licitația pentru lotul Joseni – Ditrău, câștigat de Danlin XXL # Economica.net
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis în parte contestația UMB la licitația pentru construirea lotului Joseni - Ditrău, cel mai disputat din sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8. Amintim că pentru acest lot, CNIR a desemnat câștigătoare oferta asocierii conduse de Danlin XXL.
Ungurii de la Shopper Park Plus au pus ochii pe proprietăți imobiliare de 100 de milioane de euro în România # Economica.net
Shopper Park Plus, dezvoltator ungar de parcuri logistice și parte din grupul Advent, are în vedere extinderea în România, despre care Economica.net a relatat recent. Compania a pus ochii pe active de 100 de milioane de euro pe plan local.
CEC Bank finanțează de 7 ani Rodbun, cel mai ambițios proiect românesc din agricultură și primul busniss agricol în care a investit și Daniel Dines de la UiPath # Economica.net
CEC Bank a fost parte din consorțiile bancare care au acordat finanțări Rodbun încă din 2018, ultima dintre acestea fiind în iulie 2025. Prin acordarea unor finanțări mari (de ordinul sutelor de milioane de lei) către Rodbun și alte firme din grup, CEC Bank își consolidează poziția de lider în finanțarea agriculturii.
Universitatea Stanford desființează 363 de posturi, după ce Trump i-a tăiat fondurile federale din cauză că este prea progresistă # Economica.net
Universitatea Stanford din statul american California a anunţat că desfiinţează 363 de posturi, din cauza tăierilor de fonduri decise de Gguvernul de la Washington, informează miercuri AFP, transmite Agerpres.
O moară veche de lângă Vulcanii Noroioși a fost transformată în centru educațional culinar # Economica.net
Slow Food Buzău, în parteneriat cu Primăria comunei Scorțoasa, anunță lansarea unui proiect cultural-turistic fără precedent în România: fosta moară din satul Policiori va fi reabilitată și transformată în „Moara dintre Foc și Pământ”, un centru educațional culinar interactiv, aflat la doar câțiva kilometri de Vulcanii Noroioși.
Ministerul Mediului a numit patru membri noi în Consiliul de Administrație al Romsilva. Ministrul Diana Buzoianu anunță că activitatea acestora va fi urmărită îndeaproape # Economica.net
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în urma unei proceduri derulate conform legislaţiei în vigoare.
Investițiile în AI, dincolo de trenduri. Cum construiești un portofoliu diversificat și performant # Economica.net
Inteligența artificială (AI) nu mai este doar un trend speculativ în investiții, ci a devenit o infrastructură de bază care transformă economia, producția, medicina, logistica și multe alte sectoare. În acest context dinamic, analiștii de la Freedom24, platforma care conectează investitorii români la piețele globale, propun un ghid practic pentru cei care vor să construiască un portofoliu solid în domeniul AI.
