Primele critici pentru Rednic Analiștii belgieni reacționează după egalul lui Standard: „Asta se așteaptă de la antrenor”
Golazo.ro, 7 august 2025 15:00
Mircea Rednic, 63 de ani, nu e protejat de belgieni când pierde puncte la Standard. Un fost internațional și un jurnalist important spun ce trebuie să facă antrenorul cu o asemenea echipă
Acum 10 minute
15:00
Acum 30 minute
14:50
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre cel mai slab nivel al fotbalului românesc din ultimii 45 de ani
Acum 2 ore
14:00
„Aberdeen are fani grozavi” Scoțianul lui Dinamo, despre posibilul adversar al lui FCSB din play-off-ul Europa League: „Un loc nebun” # Golazo.ro
Daniel Armstrong (27 de ani) a vorbit despre posibilul duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
13:50
U Craiova - Spartak Trnava LIVE de la 21:30 , în turul 3 preliminar din Conference League » Echipe probabile # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Spartak Trnava (Slovacia) se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
13:40
FCSB - Drita LIVE de la ora 21:30 , în turul 3 preliminar al Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
FCSB și Drita se întâlnesc joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în turul 3 preliminar al Europa League.
13:30
Avertismentul lui Kopic Antrenorul lui Dinamo, precaut înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în acest an” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, a prefațat duelul cu Metaloglobus din Liga 1, etapa #5.
13:20
„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer # Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, spune cum s-a obișnuit cu presiunea la echipa națională și ce ar face dacă nu ar rezista la un club efervescent ca Legia Varșovia
Acum 4 ore
13:00
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost întâmpinat, astăzi, de suporteri, înainte de a semna cu echipa din Sudan Al-Hilal Omdurman.
12:50
CFR Cluj - Braga LIVE de la 19:30 , în turul 3 preliminar din Europa League » Echipe probabile # Golazo.ro
CFR Cluj și Braga se duelează joi, de la ora 19:30, în turul 3 preliminar din Europa League, manșa tur.
12:30
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League # Golazo.ro
FCSB nu va scăpa de o sancțiune aspră din partea UEFA, dacă suporterii săi jignesc Drita, campioana Kosovo. Cum va judeca forul continental FCSB
12:20
„Mi se par impostori!” Sugestia care l-a înfuriat pe Mihai Stoica: „N-avem nevoie! Eu pentru ce să mai merg acolo?!” # Golazo.ro
Fotbaliștii de la FCSB nu au nevoie de psiholog pentru a reveni la forma din sezonul precedent, susține Mihai Stoica (60 de ani).
12:00
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra” # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.
11:30
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua # Golazo.ro
Betis Sevilla vrea să-l împrumute pe Vlad Răfăilă (20 de ani) de la Farul Constanța. Portarul ar urma să evolueze pentru echipa secundă a clubului din La Liga.
11:30
Steaua, adusă în pragul colapsului Acuzații grave ale unui fost fotbalist al roș-albaștrilor: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept» . Un furt mascat” # Golazo.ro
Iulian Miu (49 de ani), fost fundaș stânga la Steaua București, a vorbit despre cum a reușit Gigi Becali să preia clubul în anul 2003: „Un furt mascat!”.
Acum 6 ore
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN # Golazo.ro
Autoritățile din Marea Britanie iau măsuri drastice pentru a combate fenomenul de huliganism, aflat în creștere pe stadioanele de fotbal.
11:00
Torțe la antrenamentul FCSB Suporterii, prezenți la ultima sesiune de pregătire, înaintea duelului cu Drita # Golazo.ro
Câteva zeci de suporteri ai lui FCSB au fost prezenți, miercuri, la ultima sesiune de antrenament a „roș-albaștrilor” înaintea duelului cu Drita.
10:20
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama” # Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) a povestit cum a reușit să studieze la două facultăți și să obțină diplomele de absolvire, în timp ce joacă fotbal profesionist.
10:00
Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului # Golazo.ro
Amicalul dintre Betis Sevilla și Como s-a transformat într-un meci de box. Jucătorii celor două echipe din La Liga, respectiv Serie A și-au împărțit pumni în plin meci.
Acum 8 ore
09:10
Sfaturi pentru Dan Petrescu Ioan Andone, fostul antrenor al CFR-ului care a învins Braga la ea acasă, dezvăluie rețeta victoriei # Golazo.ro
Ioan Andone, antrenorul care a condus CFR Cluj spre victoria istorică cu 2-0 la Braga, în grupele Ligii Campionilor 2012, rememorează acel meci și analizează șansele echipei lui Dan Petrescu în fața locului 4 din Portugalia.
Acum 24 ore
01:00
Licitație caritabilă Dinamo scoate la licitație tricoul marcatorului din derby-ul cu FCSB, pentru a ajuta un copil grav bolnav # Golazo.ro
Dinamo anunță că tricoul purtat de Armstrong în derby-ul cu FCSB poate fi achiziționat prin licitație
00:30
Borussia Dortmund ia măsuri Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție # Golazo.ro
Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul și culorile clubului.
6 august 2025
23:50
Mesajul lui Jordan Chiles Rivala Anei Bărbosu, la un an după ce a fost deposedată de medalia de bronz la JO: „Chiar și atunci când ți se ia ceva...” # Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, la un an după ce a fost „deposedată” de medalia de bronz, obținută în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024.
23:40
Dorin Rotariu (30 de ani) a semnat cu Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei.
23:00
Fost internațional, ucis în Gaza Un ex-jucător palestinian a fost împușcat de forțele israeliene, în timp ce aștepta ajutoare # Golazo.ro
Suleiman Al-Obeid, fostul jucător al naționalei Palestinei, a fost împușcat în Gaza.
23:00
Cristian Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat transferul Ovidiu Perianu (23 de ani) la formația ardeleană.
22:50
Zanetti, dezvăluiri din culise Principalele motive pentru care Inter l-a instalat pe Cristi Chivu # Golazo.ro
Javier Zanetti (51 de ani), vicepreședintele lui Inter Milano, a oferit detalii despre numirea lui Cristi Chivu (44 de ani).
22:50
Nu mai dă jucători la FCSB Echipa din Superligă care a decis să încheie momentan afacerile cu campioana: „Sunt prea slabi” # Golazo.ro
Echipa din Superligă care a decis să nu mai vândă jucători la FCSB.
22:30
Barcelona la capacitate redusă Autoritățile au acceptat modificarea proiectului Camp Nou » Câți suporteri vor putea asista la primul meci # Golazo.ro
Barcelona a obținut cu succes autorizația pentru a putea deschide noul stadion „Camp Nou” la capacitatea de 27.000 de locuri.
22:00
FCU Craiova, eliminată surprinzător Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României # Golazo.ro
Meciurile turul secund al Cupei României s-au încheiat, astfel că se știu aproape toate formațiile calificate în faza următoare a competiției.
22:00
Rednic, de neoprit în mercato Standard Liege pe punctul de a bifa al 11-lea transfer al verii # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) își continuă campania de transferuri impresionantă la Standard Liege.
21:20
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără” # Golazo.ro
Jucătorii lui Dinamo fac glume pe seama accentului lui Danny Armstrong.
21:20
Boicot Moment de reculegere refuzat la două meciuri din România: „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat” # Golazo.ro
Momentul de reculegere ținut în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, nu a fost acceptat la două dintre partidele din Cupa României.
20:50
„Politic e foarte obosit” Patronul FCSB, detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum” # Golazo.ro
FCSB - DRITA. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a oferit detalii despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
20:40
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus # Golazo.ro
Stipe Perica revine la Dinamo după accidentarea suferită.
20:30
„Meritam mai mult” Denis Alibec, afirmație neașteptată la „Lumini si Umbre”: „Am fost de multe ori nedreptățit la națională” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) regretă că nu a reușit să joace mai mult pentru naționala României.
20:30
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor” # Golazo.ro
Antrenorul Zekirija Ramadani și portarul Faton Maloku au reprezentat Drita la conferința de miercuri seară.
20:20
„Antrenor de rang internațional” Tehnicianul celor de la Braga, laude pentru CFR Cluj și Dan Petrescu înainte de meciul din Europa League # Golazo.ro
Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul celor de la Braga, a prefațat meciul cu CFR Cluj din Europa League.
20:10
„Nu ne putem compara cu ei” Dan Petrescu, încrezător înaintea meciului cu Braga din Europa League: „S-au mai întâmplat minuni” # Golazo.ro
Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - Braga din turul 3 preliminar al Europa League.
20:10
Nu subestimează Craiova Antrenorul lui Spartak Trnava : „Greu de citit, calitate individuală mare” # Golazo.ro
Michal Scasny (46 de ani), antrenorul celor de la Spartak Trnava, a prefațat duelul cu Universitatea Craiova, din turul trei preliminar al Conference League.
20:10
Dan Petrescu, ținut în suspans Când își va afla pedeapsa antrenorul CFR-ului după eliminarea din derby-ul cu Craiova # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a fost eliminat în finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din cadrul etapei #4 din Superligă.
19:40
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut # Golazo.ro
Guvernul României a decretat joi, 7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, care a decedat marți, la 95 de ani
19:20
Gheorghiță și-a găsit echipă Jucătorul de la FCSB e la un pas să bată palma cu o formație de play-off # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat că Andrei Gheorghiță (23 de ani) este foarte aproape să o părăsească pe FCSB.
19:10
Trnava, peste Sarajevo Mirel Rădoi, despre meciul Craiovei din turul 3 preliminar al Conference League: „E mult mai bună” # Golazo.ro
Universitatea Craiova o întâlnește pe Spartak Trnava mâine, 7 august, de la ora 21:30, în turul 3 preliminar din Conference League.
19:10
Rakitic, criticat de fanii lui Juve Val de reacții după postarea croatului cu privire la transferul lui Modric la AC Milan # Golazo.ro
Ivan Rakitic (37 de ani), retras vara aceasta din fotbal, a fost criticat dur de fanii lui Juventus, ca urmare a unei postări pe Instagram.
18:50
Charalambous laudă adversarul Antrenorul FCSB, înainte de meciul cu Drita din Europa League: „Sunt foarte bine organizați” » Ce spune despre accidentări # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Drita din preliminariile Europa League.
18:40
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11 # Golazo.ro
FCSB - Drita, joi seară, pe Arena Națională, de la 21:30, se joacă în turul 3 preliminar din Europa League. Câștigătoarea dublei va întâlni Aberdeen, în play-off
18:30
Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova # Golazo.ro
Zoran Zekici, 51 de ani, s-a despărțit de FC Sarajevo imediat după eliminarea din Conference League. Înfrângerea de la Craiova, 0-4, a fost insuportabilă pentru antrenorul croat
18:30
Poli Iași, oficial în insolvență Gruparea din Copou are datorii uriașe , după retrogradarea în Liga 2 # Golazo.ro
Fanii celor de la Poli Iași au primit o nouă veste proastă după înfrângerea cu Ceahlăul, scor 0-1, din prima etapă a noii stagiuni din Liga 2.
18:20
Halep revine pe teren la Wimbledon Campioana din 2019 va juca în proba de dublu mixt rezervată legendelor: „Încă nu sunt pregătită mental” # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani) va reveni pe iarba de la Wimbedon, în anul 2026.
18:20
Lupta Norris - Piastri pentru titlul în F1 Directorul McLaren, despre cum gestionează duelul: „Unul dintre voi va pierde și va fi devastat” # Golazo.ro
Zak Brown (53 de ani), directorul celor de la McLaren, a vorbit despre lupta dintre Lando Norris (25 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani) pentru titlul în Formula 1.
