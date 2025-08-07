Un nou jucător din automotive închide. Compania americană Visteon a plecat din România

13:20

Retailerul grec de jucării și produse pentru casă, cu 20 de magazine la nivel național, spune că se va confrunta cu provocări după majorarea TVA de la 1 august, motiv pentru care a decis să absoarbă acolo unde este posibil povara fiscală. Grupul are în România creșteri anuale ale vânzărilor de 7% și afaceri de 1,2 miliarde de lei în 2024.