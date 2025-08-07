Primul președinte din UE care renunță la un summit internațional din cauza preţului imens al cazării la hotel
PSNews.ro, 7 august 2025 16:30
Preşedintele ecologist austriac Alexander Van der Bellen declară joi AFP că nu va participa la COP30 în Brazilia, prevăzută în noiembrie, din cauza "costurilor excepţional de mari din acest an", relatează AFP. "Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetar strict al preşedinţiei" Austriei, declară şeful statului austriac într-un comunicat, în urma unei inflaţii
• • •
Acum 5 minute
16:40
După patru luni de control judiciar, primarul municipiului Târgu Mureș şi-a reluat atribuţiile # PSNews.ro
După patru luni, timp în care s-a aflat sub control judiciar cu interdicţia de a-şi exercita mandatul, într-un dosar instrumentat de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Târgu Mureş, primarul municipiului Târgu Mureş, Soos Zoltan, s-a reîntors, joi, în primărie, arătând că măsura dispusă a fost „disproporţionată". „În primul rând, e foarte bine că
Acum 10 minute
16:30
Primele propuneri de reformă din noul pachet pregătit de Guvern, făcute publice. Anunțul Ministerului Dezvoltării # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că au fost publicate, în transparenţă decizională, propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. El arată că Ministerul Dezvoltării îmbunătăţeşte procesul de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidează autorităţi publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare a
16:30
Primul președinte din UE care renunță la un summit internațional din cauza preţului imens al cazării la hotel # PSNews.ro
Preşedintele ecologist austriac Alexander Van der Bellen declară joi AFP că nu va participa la COP30 în Brazilia, prevăzută în noiembrie, din cauza "costurilor excepţional de mari din acest an", relatează AFP. "Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetar strict al preşedinţiei" Austriei, declară şeful statului austriac într-un comunicat, în urma unei inflaţii
Acum 30 minute
16:20
Încă o gafă la TV: Ion Iliescu ar fi fost internat la „Grigore Antipa”. Acolo e, de fapt, muzeu # PSNews.ro
Agrippa Ionescu sau Grigore Antipa? Un nou episod din ciclul „Se mai întâmplă". Spitalul Agrippa Ionescu, la care a fost internat fostul preşedinte Ion Iliescu în ultimele zile de viaţă le-a dat de furcă reporterilor care au transmis în direct. Astfel, la un jurnal TVR Info, numele de „Agrippa Ionescu" a trimis- pe jurnalista TVR
16:10
Președinții PSD absenți la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri # PSNews.ro
Unii dintre președinții Partidului Social Democrat au ales să nu participe la funeraliile lui Ion Iliescu, cel care a pus bazele formațiunii. Mircea Geoană, din informațiile Digi24.ro, a fost plecat din țară și nici nu a transmis vreun mesaj, în timp ce Liviu Dragnea susține că nu a primit o invitație și îi acuză pe
16:10
„Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”. Noul cod de reglementare CNA a intrat în vigoare # PSNews.ro
Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului, o amplă actualizare legislativă adaptată noilor realități tehnologice, sociale și informaționale, intră în vigoare începând de joi. Potrivit unui comunicat al CNA, transmis AGERPRES, Noul Cod reflectă extinderea competențelor CNA, în linie cu modificările legislative adoptate prin transpunerea Directivei (UE) 2018/1808 privind
Acum o oră
16:00
S-a aflat! Ce conține pachetul de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă # PSNews.ro
Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea Militar III, la capătul a două zile de funeralii de stat. La finalul slujbei religioase, cei prezenți au primit pungi cu alimente, conform obiceiurilor ortodoxe. În semn de pomenire și respect pentru cel care a condus România în primii ani de
15:50
Metrorex a prezentat joi cifrele de progres la final de iulie 2025 pentru lucrările la Magistrala 6 de metrou, care arată că „unele lucruri continuă să funcționeze indiferent de vremea caniculară sau capricioasă". Progres lunar cumulat de peste 400 de metri la secțiunea sudică a Metroului de Otopeni Cele două utilaje TBM care se îndreaptă
Acum 2 ore
15:40
VIDEO Primele imagini cu mormântul lui Ion Iliescu, aflat sub pază militară. Crucea a fost schimbată # PSNews.ro
România TV are primele imagini cu mormântul fostului președintele Ion Iliescu. Locul de veci este îmbrăcat în marmură albă și multe coroane de flori. O altă noutate este crucea schimbată la cimitir! Dacă pe cea de la Palatul Cotroceni scria doar anii, pe crucea de la mormânt este și acronimul INRI, care înseamnă Iisus Nazariteanul
15:40
Băsescu i-a cerut lui Nicușor să îi dea înapoi indemnizația de fost președinte pentru ultimii 3 ani. Primește și o vilă # PSNews.ro
Traian Băsescu solicită administrației prezidențiale restituirea indemnizației și a tuturor drepturilor de fost președinte, de care a fost lipsit timp de trei ani, ca urmare a unei decizii definitive a instanței care a stabilit că a colaborat cu Securitatea. La 1 iulie, în acest an, Curtea Constituțională a decis că hotărârea legislativă prin care fostului președinte
15:30
Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, o mentalitate „talibană” # PSNews.ro
Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier, critică gestul Ministerului Afacerilor Externe de a nu deschide la Ambasada din București o carte de condoleanțe. „Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!", a transmis Ponta, într-o postare pe Facebook. Victor Ponta atrage
15:20
Adevărul despre salariile din administrație față de cele din restul economiei. Specialist HR: „Resemnați-vă!” # PSNews.ro
Salariul mediu net în administrația publică și apărare este cu 31% peste media României, după ultimele date ale Institutului Național de Statistică (INS). Dinamica lor a fost însă mai mică decât media pe economie. Head-hunterul George Butunoiu a comentat cifrele analizate de Profit.ro. Salariul mediu net în administrația publică și apărare a fost, în mai
15:20
Cum a sfisat Elena Lasconi sfidează conducerea USR în ziua înmormântării lui Ion Iliescu # PSNews.ro
Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a sfidat joi conducerea USR și a arborat în bernă drapelul României, în memoria fostului președinte, Ion Iliescu, la balconul instituției pe care o conduce. Drapelul României a fost coborât în bernă în jurul orei 10.00, chiar în timpul începerii slujbei de înmormântare, potrivit DC News. Lângă drapel se poate
15:10
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București. Adrian Năstase a vorbit despre relația complicată, dar plină de respect, pe care a avut-o cu Ion Iliescu, subliniind rolul acestuia în formarea unor echipe politice și în promovarea ideii de consens național. „Îi
15:10
Unifarm a pierdut 900 de milioane de lei în 5 ani, iar Guvernul i-a șters datorii de 500 de milioane # PSNews.ro
Unifarm SA, companie controlată de Ministerului Sănătății, ar trebui să se ocupe de producția și achiziția de medicamente, însă în ultimii 5 ani a avut pierderi de 900 de milioane de lei. Și totuși, Ministerul Sănătății a ajutat cu alte 500 de milioane de lei această gaură neagră din bugetul statului. Pierderi de 900 de
14:50
Directoarea serviciilor secrete din SUA, Tulsi Gabbard, a declarat pentru un podcast că ea crede în existența extratereștrilor. Ea a adăugat că „vrea să spună adevărul" despre OZN-uri, potrivit Fox News. La podcastul „Pod Force One" a New York Post, Gabbard a răspuns „da" când a fost întrebată dacă crede în posibilitatea existenței vieții extraterestre. Fostă
14:50
Ion Cristoiu spune că USR e purcica din guvern și acuză că presa #rezist a reușit să îl reînvie pe Ion Iliescu # PSNews.ro
Jurnalistul Ion Cristoiu atacă USR după ce partidul a cerut ca zilele de doliu național în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. Cristoiu spune că USR e purcica din guvern și acuză că presa #rezist a reușit să îl reînvie pe Ion Iliescu, după ce în ultimii săi ani de viață fostul președinte a dispărut din atenția publică.
Acum 4 ore
14:40
Greșeala majoră de protocol la funeraliile lui Ion Iliescu. Nu se face așa ceva niciodată # PSNews.ro
„Este o eroare gravă. Cine s-a ocupat de ceremonie nu a respectat protocolul" Solemnitatea momentului înmormântării lui Ion Iliescu a fost pervertită în fața unei țări întregi de o inadmisibilă eroare de protocol: pe drapelul care acoperă sicriul a fost așezată o coroană de flori. În spatele gestului ce ar putea să indice un grad ridicat de
14:30
Coloană de 13 km pe Autostrada Soarelui. Traficul a fost oprit din cauza unui incendiu de vegetație # PSNews.ro
Traficul a fost oprit, joi dimineață, pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București, în zona localității Fetești, județul Ialomița, unde a avut loc un incendiu de vegetație. Fumul a afectat vizibilitatea pe autostrada A 2 București – Constanța la kilometrul 152, a anunțat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române. Circulația rutieră a fost
14:20
Scandal la Poșta Română, după ce directorul i-a făcut „puturoși” pe sindicaliști. Acuzațiile aduse lui Valentin Ștefan # PSNews.ro
Un conflict dur a izbucnit la vârful Poștei Române, după ce directorul general Valentin Ștefan i-a numit „puturoși" pe unii dintre angajații sindicaliști. În replică, liderul Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Florin Daniel Gheorghiu, acuză conducerea de populism managerial, haos administrativ și încălcări grave ale legii, inclusiv prejudicii de zeci de milioane de lei aduse companiei. A
14:20
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână: surpriza de pe primul loc # PSNews.ro
O multitudine de evenimente politice, guvernamentale și nu numai au marcat dezbaterea politică pe parcursul ultimei săptămâni, culminând cu decesul fostului președinte Ion Iliescu și generând o creștere a vizibilității principalelor formațiuni politice în mediul digital. Conform datelor identificate și analizate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media, majoritatea partidelor au beneficiat de creșteri ale
14:20
În trei dintre cele mai mari orașe din țară au scăzut la apartamentele noi în iulie, conform evoluției Indicelui Imobiliare.ro. Rste vorba despre Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru
14:10
Calea ferată Brașov – Sighișoara: Câți metri se forează zilnic la cele mai lungi tuneluri în construcție din România # PSNews.ro
Constructorul elen Aktor a postat imagini noi cu lucrările la linia de cale ferată Brașov – Sighișoara, în special la tunelurile subsecțiunii Apața – Cața. În lungime de cinci, respectiv șapte kilometri, acestea sunt cele mai lungi tuneluri construite în prezent în România. Viteza medie de forare este cuprinsă între 18 și 30 de metri/zi,
14:00
Adevărul murdar din construcții: șpăgi colosale și hipermarketuri implicate! Denunțul unui antreprenor # PSNews.ro
În plin val de analize despre cheltuieli publice, bugete și reforme, o altă față a economiei rămâne tăcută și rar discutată: șpaga din sectorul privat al construcțiilor, avertizează un antreprenor, potrivit căruia „comisionul neoficial" este cuprins între 3 și 30%. Este acea comisionare neoficială, „de bun simț", care pornește de la 3% și poate ajunge chiar și
13:50
Cum se vor calcula pensiile private facultative, pilonul III, după reținerea CASS. Risc de dublă impunere # PSNews.ro
Începând cu data de 1 august 2025, pensiile care depășesc valoarea de 3.000 de lei lunar vor fi supuse reținerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%. Contribuția va fi calculată exclusiv asupra sumei care depășește acest plafon, fără a afecta întreaga valoare a pensiei. Măsura se aplică atât pensiilor din
13:50
Conflict pe memoria lui Iliescu, dar cu miză pe funcții. Ce ar vrea să obțină, de fapt, USR # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că statul român, resursele și finanțele lui publice sunt confiscate de 35 de ani de partidele politice politice câștigătoare ale alegerilor. „Am înlocuit nomenclatura comunistă cu nomenclatura și clientela, infinit mai numeroase, ale partidelor politice democratice. Ieri comunicatorii și propagandistii USR-ului, pentru a justifica
13:50
Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru joi, 7 august 2025. Leul românesc s-a apreciat din nou în fața monedei europene, iar aurul a fost mai ieftin. Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cot
13:40
Imaginea care îți dă fiori: Ion Iliescu, fotografiat în 2004 cu anul morții sale pe fundal # PSNews.ro
Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a României postdecembriste, al cărui arhitect a fost. Cariera sa politică a fost încununată de cele trei mandate de președinte al României, fiind primul președinte ales de […] Articolul Imaginea care îți dă fiori: Ion Iliescu, fotografiat în 2004 cu anul morții sale pe fundal apare prima dată în PS News.
13:40
Primul politician care cere răspicat ca USR să iasă de la guvernare: „Ați făcut prăpăd când ați fost cu PNL!” # PSNews.ro
Europarlamentarul Maria Grapini s-a enervat pe USR după ce mai mulți membri ai partidului au cerut ca zilele de doliu național decretate în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. De la moartea lui Ion Iliescu liderii USR l-au atacat pe tema Revoluției și a Mineriadelor și au subliniat că nu merita ca în memoria lui să fie […] Articolul Primul politician care cere răspicat ca USR să iasă de la guvernare: „Ați făcut prăpăd când ați fost cu PNL!” apare prima dată în PS News.
13:30
Slujba de înmormântare a fostului președinte al României, Ion Iliescu, s-a încheiat. Sicriul a fost coborât în criptă în timp ce s-a intonat Imnul de stat și s-au tras 21 de salve de tun, potrivit ceremonialului prevăzut pentru funeralii de stat. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost coborât în criptă. […] Articolul Slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu s-a încheiat apare prima dată în PS News.
13:30
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Sănătății # PSNews.ro
Situație fără precedent în sistemul medical românesc. Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca, Paul Neagu, îl notifică oficial pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și amenință că-l dă în judecată. El îl acuză pe Rogobete de declarații publice defăimătoare, făcute fără probe. Printr-un document oficial trimis de un cabinet de avocatură, ministrul este […] Articolul Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Sănătății apare prima dată în PS News.
13:20
Funeralii Ion Iliescu: Sicriul fostului președinte – dus spre locul de veci pe un afet de tun # PSNews.ro
Cortegiul funerar cu sicriul fostului președinte Ion Iliescu a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III, unde cel care a condus România între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 și 2000 – 2004 este înmormântat cu onoruri militare. Convoiul funerar s-a deplasat spre cimitir pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul […] Articolul Funeralii Ion Iliescu: Sicriul fostului președinte – dus spre locul de veci pe un afet de tun apare prima dată în PS News.
13:20
A șaptea zi de proteste în fața Ministerului Educației, dar și la sediile PSD, PNL și USR, organizate de sindicate # PSNews.ro
Astăzi, 7 august, este a șaptea zi de proteste în fața Ministerului Educației și Cercetării, dar și la sediile partidelor politice PSD, PNL și USR, organizate de principalele federații sindicale din învățământ. Acestea solicită abrogarea Legii nr. 141/2025, „care are efecte extrem de grave asupra sistemului de învățământ”. Într-un mesaj pe Facebook, reprezentanții sindicatelor au transmis […] Articolul A șaptea zi de proteste în fața Ministerului Educației, dar și la sediile PSD, PNL și USR, organizate de sindicate apare prima dată în PS News.
13:10
Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind casa, paza SPP și pensia # PSNews.ro
Moartea lui Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, survenită în data de 5 august 2025, a deschis nu doar un capitol de reflecție istorică, ci și o serie de întrebări concrete legate de drepturile de care ar mai putea beneficia soția sa, Nina Iliescu, în urma decesului acestuia. De la pensia de urmaș până […] Articolul Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind casa, paza SPP și pensia apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul de Externe Oana Țoiu începe joi o vizită la Kiev, despre care spune că este prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la invazia Rusiei din 2022. „Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Voi purta discuții cu înalți oficiali ucraineni pe toate temele de […] Articolul În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat în Ucraina apare prima dată în PS News.
13:00
Atenție, șoferi! CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video – Lista completă a punctelor de control # PSNews.ro
Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Acestea sunt folosite pentru a identifica vehiculele care nu au rovinietă valabilă. Taxa de drum este obligatorie iar lipsa acesteia se sancționează cu amendă contravențională. Iată lista completă cu cele peste 100 de camere de rovinietă și unde […] Articolul Atenție, șoferi! CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video – Lista completă a punctelor de control apare prima dată în PS News.
13:00
FOTO Adio, „Măi dragă!”. Ce nu s-a văzut la televizor: Reacția bucureștenilor când au văzut mașina mortuară în trafic # PSNews.ro
Înmormântarea lui Ion Iliescu marchează un moment solemn în istoria recentă a României. Fostul președinte a fost condus joi, 7 august, pe ultimul drum printr-o ceremonie oficială, conform programului funeraliilor. Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III în jur de ora 12:00, unde cel care a condus […] Articolul FOTO Adio, „Măi dragă!”. Ce nu s-a văzut la televizor: Reacția bucureștenilor când au văzut mașina mortuară în trafic apare prima dată în PS News.
13:00
Gafa zilei la tv: “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” # PSNews.ro
O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a gafat și a anunțat miercuri decesul președintelui Nicușor Dan, în momentul în care sicriul fostului șef de stat Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni. “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”, a declarat prezentatoarea, în timpul transmisiunii în […] Articolul Gafa zilei la tv: “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” apare prima dată în PS News.
12:50
Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” # PSNews.ro
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării. Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu umbre și lumini în timpul conducerii lui Iliescu, doar că a rămas întreagă și a intrat în NATO și Uniunea Europeană. „Dragi buzoieni, Azi este zi de doliu național și […] Articolul Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” apare prima dată în PS News.
12:50
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Vila de pe Strada Moliere ajunge la cineva din afara familiei # PSNews.ro
Cu ani înainte de a se stinge din viață, Ion Iliescu împreună cu soția sa, Nina, au hotărât ca vila lor din cartierul Primăverii să fie moștenită de o persoană din afara familiei. Proprietatea de pe strada Moliere îi va reveni unui agent SPP care i-a fost devotat fostului președinte, și nu fiului adoptiv simbolic […] Articolul Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Vila de pe Strada Moliere ajunge la cineva din afara familiei apare prima dată în PS News.
12:50
Peste jumătate din solurile din Europa şi din regiunea mediteraneană erau afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO). Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente faţă de media perioadei 2012-2024 este cel mai ridicat înregistrat în această […] Articolul Europa, lovită de o secetă record: România, printre cele mai afectate țări apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:40
Daniel David: Universitățile pot sprijini studenții din fonduri proprii, indiferent de forma de studiu # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că universitățile trebuie să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. Ministerul Educației și Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu […] Articolul Daniel David: Universitățile pot sprijini studenții din fonduri proprii, indiferent de forma de studiu apare prima dată în PS News.
12:40
A murit ultima soră a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația familiei # PSNews.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață în dimineața zilei de 7 august 2025. Anunțul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, printr-o postare publică. ‘Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în […] Articolul A murit ultima soră a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația familiei apare prima dată în PS News.
12:30
Marii absenți de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde a fost Nicușor Dan în tot acest timp # PSNews.ro
Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, deși în ambele zile cât sicriul fostului președinte a fost expus la Cotroceni șeful statului se afla la biroul de la palatul prezidențial. Potrivit informațiilor Digi24.ro, atât miercuri cât și joi, președintele Nicușor Dan a fost prezent la biroul de la Palatul Cotroceni. Cu toate […] Articolul Marii absenți de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde a fost Nicușor Dan în tot acest timp apare prima dată în PS News.
12:30
Fabrica de confecții din Tulcea își închide porțile după 45 de ani, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro. Ultimul profit a fost înregistrat în octombrie 2024, iar în aprilie 2025, producția s-a oprit definitiv, transmite Rador. A fost dezvăluit și faptul că au fost primite oferte de preluare din Franța, dar la un preț dezamăgitor, chiar […] Articolul Fabrică de tradiție a României care dispare după 45 de ani. Relatări ale muncitorilor apare prima dată în PS News.
12:30
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunțat joi observatorul european Copernicus. „După doi ani de la cea mai caldă lună iulie înregistrată, recenta serie de recorduri de temperatură globală s-a încheiat. Pentru moment. Dar acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice […] Articolul Iulie 2025 – a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ apare prima dată în PS News.
12:20
Moment istoric. Garda de Onoare îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu: se înclină drapelul # PSNews.ro
Moment istoric pe Platoul Marinescu: Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se intonează Imnul de stat și are loc și ceremonia de înclinare a drapelului. Cortegiul pleacă spre Cimitirul Ghencea III pentru înmormântarea fostului șef de stat. Garda de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” i-a prezentat ultimul onor președintelui Ion Iliescu. A […] Articolul Moment istoric. Garda de Onoare îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu: se înclină drapelul apare prima dată în PS News.
12:00
Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții # PSNews.ro
O categorie importantă de pacienți români nu va mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a merge la un specialist. Măsura, anunțată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost luată în colaborare cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan, pentru a simplifica accesul la servicii […] Articolul Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții apare prima dată în PS News.
11:40
Președintele Donald Trump tocmai a adoptat o nouă serie de tarife vamale pentru zeci de parteneri comerciali ai Americii, marcând o escaladare substanțială a tensiunilor comerciale actuale, care ar putea constitui cea mai mare schimbare a economiei globale din ultimul secol, potrivit CNN. Noile politici comerciale istorice vin după luni de încercări eșuate ale lui […] Articolul Noile tarife istorice impuse de administrația Trump sunt deja în vigoare apare prima dată în PS News.
11:30
Ce indemnizații a încasat premierul Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al României. Fostul președinte al senatului a fost președinte interimar, iar acum este premierul țării Mandatul de senator al lui Ilie Bolojan a început oficial în data de 20 decembrie, iar două zile mai târziu era ales președinte al senatului României. Nu a stat […] Articolul Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României apare prima dată în PS News.
