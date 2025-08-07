Primul președinte din UE care renunță la un summit internațional din cauza preţului imens al cazării la hotel

13:40

Europarlamentarul Maria Grapini s-a enervat pe USR după ce mai mulți membri ai partidului au cerut ca zilele de doliu național decretate în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. De la moartea lui Ion Iliescu liderii USR l-au atacat pe tema Revoluției și a Mineriadelor și au subliniat că nu merita ca în memoria lui să fie […]