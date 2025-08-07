Premierul britanic Sir Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online
Digi24.ro, 7 august 2025 18:00
Premierul Marii Britanii a avertizat că băieții sunt atrași într-o lume a „masculinității toxice” online, și a anunțat extinderea serviciilor pentru tineri menite să reducă timpul petrecut de copii în fața ecranelor.
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării # Digi24.ro
Șoferii nu vor mai putea conduce dacă nu vor achita în termen de 90 de zile amenzile contravenționale, se arată într-un proiect al Ministerului Dezvoltării publicat joi, 7 august, în transparență decizională. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.
Acum 30 minute
Mesajul Ninei Iliescu în ziua înmormântării fostului președinte: Ați răspuns demn la devotamentul și slujirea lui pentru România # Digi24.ro
Soția lui Ion Iliescu, Nina, a transmis primul mesaj de la moartea acestuia. Nina Iliescu a scris chiar pe blogul fostului președinte și a mulțumit tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile soțului ei. „Ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, se arată în mesajul fostei Prime Doamne. Primul președinte postdecembrist a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea.
Prefectura Neamț: Au fost scoase din Lacul Izvorul Muntelui 300 de metri cubi de deșeuri, după viituri. Curățenia e departe de final # Digi24.ro
Autorităţile au scos din lacul Izvorul Muntelui (Bicaz) aproximativ 300 de metri cubi de deşeuri, însă acţiunea de ecologizare și extragere a resturilor aduse de viituri este departe de a se fi încheiat.
O femeie din Timişoara este căutată de Poliţie după ce a intrat cu maşina pe contrasens într-un sens giratoriu # Digi24.ro
O femeie din Timişoara este căutată de poliţişti, după ce a intrat cu maşina pe contrasens, într-un sens giratoriu. Incidentul a fost filmat la ieşire din Timişoara, pe Calea Aradului.
În plină criză economică, o primărie cu 2.300 de locuitori a plătit 59.000 lei pentru ca Florin Salam să cânte la zilele comunei # Digi24.ro
În timp ce Guvernul anunță tăieri și concedieri, iar românii au parte și de creșteri de prețuri, într-o comună din Gorj, primăria a alocat 59.000 de lei pentru o seară de spectacole dedicată zilelor comunei. Vedeta serii a fost cântărețul Florin Salam care, pentru 30 de minute de show, a primit 10.000 de lei.
Amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu, vizavi de biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României.
Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.
Un bărbat şi un copil, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă # Digi24.ro
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.
China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum # Digi24.ro
China regretă profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.
Cod roșu de ploi torențiale în județul Prahova: cinci localități vizate de fenomene extreme până la 18:00 # Digi24.ro
Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat şi descărcări electrice.
China a început să testeze echipamente pentru prima sa aselenizare. Când ar putea să pună piciorul pe Lună primii taikonauți # Digi24.ro
China a desfăşurat miercuri primul test al unui modul de aselenizare despre care speră că ar putea să-i ducă pe Lună pe primii taikonauţi până în anul 2030, transmite joi Reuters care citează responsabili ai programului spaţial cu echipaj uman al Beijingului.
Ai sau n-ai AI?
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa # Digi24.ro
Zeci de pelerini care au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei persoane, inclusiv un copil de 4 ani, au fost transportate la spital.
Israelul are în plan reconstrucția unei colonii din Cisiordania, evacuată în 2005. „Reparăm greşeala expulzării” # Digi24.ro
Ministrul israelian al Finanţelor, Bezalel Smotrich, reprezentant al dreptei radicale, a anunţat joi reconstruirea coloniei Sa-Nur din Cisiordania, ce fusese evacuată de Israel în 2005, transmite AFP, citată de Agerpres.
Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat” # Digi24.ro
Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat”
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală # Digi24.ro
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală, în condiţiile în care piaţa americană reprezintă aproape jumătate din vânzările globale de produse farmaceutice.
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă „unul dintre locurile potrivite” pentru o viitoare întâlnire cu liderul american Donald Trump.
Fostul președinte Traian Băsescu urmează să primească din nou locuință de la stat, după cum au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro.Guvernul urmează să adopte o hotărâre în ședința de Guvern de mâine.
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta parteneră, după ce a târăt-o cu mașina: „Probabil că n-am gândit” # Digi24.ro
Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită, pe care a târât-o atârnată de portiera maşinii ce rula cu 100 km/h, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, iar la Tribunalul Arad le-a declarat jurnaliştilor că nu a gândit când a comis faptele şi îi pare rău.
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale” # Digi24.ro
În ciuda presiunilor comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care încearcă să forțeze Delhi să reducă legăturile cu Moscova, India a confirmat că îl va primi în vizită pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul vine la scurt timp după ce Donald Trump a impus un nou val de tarife asupra importurilor indiene, în replică la achizițiile de petrol rusesc. Kremlinul consideră relația cu India „strategică și privilegiată”.
Moartea lui Iliescu, pretext pentru o moțiune de cenzură. Deputat PSD: „A arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR” # Digi24.ro
Deputatul PSD Alba Voicu Vuşcan a lansat un atac dur la adresa USR, după funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi Uniunea Salvaţi România. „Prin moarte, Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt”, a afirmat acesta.
Doi inspectori de la Vama Braşov, trimişi în judecată de DNA după ce ar fi luat haine şi accesorii de la o firmă controlată # Digi24.ro
Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi că au primit, de la o altă firmă, bunuri necuvenite.
Mai puțin zgomot de tren, în două zone din București. CFR montează panouri antifonice, într-un proiect de aproape 11 milioane de lei # Digi24.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă, joi, că începe montarea de panouri fonoabsorbante la podul Constanţa, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord-Constanţa şi în zona Chitila, traversată de linia feroviară Bucureşti-Predeal. Aproape 11 milioane de lei de la bugetul de stat s-au alocat pentru 800 de metri de panouri cu înălţimi între doi şi patru metri.
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte # Digi24.ro
Guvernul condus de Friedrich Merz prelungește măsurile stricte la granițele Germaniei, inclusiv respingerea solicitanților de azil fără documente. Ministrul de interne Alexander Dobrindt anunță că politica va continua „dincolo de septembrie”, în ciuda unei decizii judecătorești care o consideră ilegală. Măsura vine în contextul presiunilor politice exercitate de extrema dreaptă, aflată în ascensiune în sondaje, informează Politico.
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri # Digi24.ro
Unii președinți ai Partidului Social Democrat au ales să nu participe la funeraliile lui Ion Iliescu, cel care a pus bazele formațiunii pe care au condus-o. Mircea Geoană, din informațiile Digi24.ro, a fost plecat din țară și nici nu a transmis vreun mesaj, în timp ce Liviu Dragnea susține că nu a primit o invitație și îi acuză pe social-democrați că nu i-au organizat cum se cuvine pe foștii lideri.
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie # Digi24.ro
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiștii britanici să a ducă la capăt o operațiune majoră antidrog, după ce un membru al unei bande a învățat pasărea să spună expresii folosite de traficanți, cum ar fi „două la 25”, relatează BBC. Membrii bandei au primit pedepse care totalizează 103 ani de închisoare.
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren # Digi24.ro
Un nord-coreean a fugit din țară trecând frontiera maritimă înot în Coreea de Sud, agăţat de bucăţi de polistiren. Operațiunea de salvare a fugarului a durat zece ore.
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt transportați pe un afet de tun. Cine a instituit această tradiție # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost înmormântat joi cu onoruri militare. În cadrul ceremoniei funerare, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost scos din mașina mortuară și plasat, la intrarea în Cimitirul Militar Ghencea III, pe un afet de tun. Similar, cu prilejul funeraliilor de stat organizate în 2017, la despărțirea de Regele Mihai I, sicriul cu fostul suveran a fost, de asemenea, transportat pe un afet de tun. Foștii șefi de stat beneficiază automat, conform legii 215/2016, de funeralii de stat care includ și onoruri militare. Tradiția transportării sicriului pe un afet de tun a fost instituită de Casa Regală Britanică în 1901, cu ocazia funeraliilor Reginei Victoria și adoptată, ulterior, și de alte state, inclusiv România.
Echipa lui JD Vance a cerut creșterea nivelului unui râu din Ohio pentru o plimbare cu barca în familie # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, este în centrul unei controverse după ce echipa sa ar fi solicitat autorităților americane ridicarea nivelului râului Little Miami, un afluent al râului Ohio, chiar în ziua aniversării sale, relatează The Guardian.
Judecătoarea din Republica Moldova care a condamnat-o pe bașcana Guțul la închisoare a fost amenințată cu moartea # Digi24.ro
Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), transmite ZdG.md.
Trafic aglomerat la mare, spre sudul litoralului, joi după-amiază. Se merge bară la bară pe Drumul Național 39.
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Trebuiau să-l cinstească” # Digi24.ro
Fostul premier Adrian Năstase, a declarat joi, despre politicienii care au lipsit de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, că acesta „era un moment pe care trebuia să-l cinstească toți”. „A fost o perioadă grea a României peste care am trecut cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți între noi nemulțumiți”, a argumentat el.
Noi detalii în cazul crimei de la Arad: A prins-o de mână prin geamul mașinii şi a târât-o peste 1,5 km. Bărbatul a fost reţinut # Digi24.ro
Bărbatul din judeţul Arad suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reţinut. Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată în afara autoturismului. Bărbatul a condus astfel pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, pe o porţiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după maşină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe şosea şi a murit în urma leziunilor.
Oana Țoiu a mers în prima vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației va merge și la Cernăuți # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de rang înalt.
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # Digi24.ro
Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă, potrivit Kyiv Independent.
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, potrivit Agerpres.
Cum vor fi calculate pensiile private facultative, pilonul III, după reținerea CASS. Risc de dublă impunere pentru contribuabili # Digi24.ro
Începând cu data de 1 august 2025, pensiile care depășesc valoarea de 3.000 de lei lunar vor fi supuse reținerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%. Contribuția va fi calculată exclusiv asupra sumei care depășește acest plafon, fără a afecta întreaga valoare a pensiei.
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean # Digi24.ro
Șeful spionajului militar ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a dezvăluit într-un interviu că serviciile de informații ale Kievului se folosește de prostituate pentru a obține informații de la „bărbați puternici aflați în camere de hotel”. Budanov a mai spus că spionajul ucrainean folosește deja agenți acoperiți aflați în prezent în Rusia.
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au dat amenzi de 8.000 de lei # Digi24.ro
O femeie din sectorul 6 al Capitalei a primit o amendă de 3.000 de lei după ce a aruncat din greșeală un document la gunoi. Un bărbat căruia femeia i-a cerut ajutorul a fost și el amendat cu 6.000 de lei. Poliția Locală a dat aceste amenzi pentru că femeia și-a aruncat mobila veche la gunoi, în spatele blocului.
Accident mortal provocat de elevul unei şcoli de Poliţie, care a condus băut. Procurorii cer arestarea preventivă a tânărului # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, a fost reţinut, fiind formulată propunere de arestare preventivă, după ce a condus autoturism în timp ce era băut, provocând un accident în urma căruia un elev de liceu a murit.
Directoroarea serviciilor secrete din SUA, Tulsi Gabbard, a declarat pentru un podcast că ea crede în existența extratereștrilor. Ea a adăugat că „vrea să spună adevărul” despre OZN-uri, potrivit Fox News.
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu, anunță presa de stat de la Moscova.
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor # Digi24.ro
Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, deși în ambele zile cât sicriul fostului președinte a fost expus la Cotroceni șeful statului a fost prezent la birou.
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional” # Digi24.ro
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian.
Lucian Mîndruță: „Dă ura mai încet în sufletul tău și ai să vezi cum crește, bucățică cu bucățică, bunătatea” # Digi24.ro
Salut! Ai mers vreodată mult cu o piatră în pantofi pe care nu poți s-o scoți? Eu am pățit, și am urât piatra aia la fiecare pas! Și după aceea, când am putut s-o scot din pantof, am aruncat-o cât am putut eu de departe. Și după aceea, m-am gândit... Dar de ce să urăsc piatra, ce vină are ea? E natura ei să fie colțuroasă, e natura mea să mă deranjeze chestia asta...
Peste jumătate din solurile din Europa şi din regiunea mediteraneană erau afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO).
Ministrul Educaţiei: Universităţile trebuie să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că universităţile trebuie să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.
