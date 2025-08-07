Balaur dobrogean, lung de peste 1 metru, prins într-o gospodărie din 2 Mai. Şarpele e dintr-o specie rară

13:00

Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Acestea sunt folosite pentru a identifica vehiculele care nu au rovinietă valabilă. Taxa de drum este obligatorie iar lipsa acesteia se sancționează cu amendă contravențională. Iată lista completă cu cele peste 100 de camere de rovinietă și unde […]